وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

تعاني ربات البيوت كثيرًا من رائحة الزفارة في الدجاج قبل الطهي، والتي قد تؤثر على طعم الطبق ومذاقه النهائي.

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

وكشف موقع the kitchen، أن هناك عدة طرق سهلة وفعّالة للتخلص من هذه الرائحة المزعجة والحصول على دجاج طازج ونظيف قبل أي وصفة، ومنها :

ـ إزالة الأجزاء المسبّبة للرائحة:

يُنصح بإزالة الجلد الزائد، الدهون، وأجزاء الدم المتبقية في الرقبة والضلوع، حيث تكون أكثر المناطق التي تخزن الروائح.

ـ النقع في محلول الماء مع الخل أو الليمون:

املئي وعاء بالماء البارد وأضيفي نصف كوب خل أبيض أو عصير ليمونة كبيرة.

انقعي الدجاج لمدة 15–30 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا.

هذه الطريقة تساعد على تفتيت المركبات المسبّبة للرائحة وتقليل البكتيريا جزئيًا.

ـ الفرك بالملح أو الدقيق:

يمكن استخدام الملح الخشن أو خليط الدقيق والماء لفرك الدجاج، حيث يساعد على امتصاص السوائل غير المرغوب فيها وتنظيف السطح الخارجي قبل الطهي.

ـ استخدام تقنية «البراين» Brine:

نقع الدجاج في محلول ملحي قبل الطهي لا يحسن الطراوة فقط، بل يقلل من الزفارة أيضًا. يمكن إضافة الأعشاب أو التوابل حسب الرغبة.

ـ تجفيف الدجاج جيدًا بعد التنظيف:

بعد كل الخطوات السابقة، احرصي على تجفيف الدجاج بمناديل ورقية لتجنب أي روائح تظهر أثناء الطهي ولتحسين امتصاص التتبيلة.

نصائح إضافية لتجنب زفارة الدجاج

ـ اختيار دجاج طازج وجودة عالية يقلل من احتمالية وجود زفارة.

ـ تجنّب غسل الدجاج بالماء فقط لأنه لا يقضي على البكتيريا وقد ينشرها على الأسطح.