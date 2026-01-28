قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
آية التيجي

تعاني ربات البيوت كثيرًا من رائحة الزفارة في الدجاج قبل الطهي، والتي قد تؤثر على طعم الطبق ومذاقه النهائي. 

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

وكشف موقع the kitchen، أن هناك عدة طرق سهلة وفعّالة للتخلص من هذه الرائحة المزعجة والحصول على دجاج طازج ونظيف قبل أي وصفة، ومنها :

ـ إزالة الأجزاء المسبّبة للرائحة:
يُنصح بإزالة الجلد الزائد، الدهون، وأجزاء الدم المتبقية في الرقبة والضلوع، حيث تكون أكثر المناطق التي تخزن الروائح.

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

ـ النقع في محلول الماء مع الخل أو الليمون:
املئي وعاء بالماء البارد وأضيفي نصف كوب خل أبيض أو عصير ليمونة كبيرة.
انقعي الدجاج لمدة 15–30 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا.
هذه الطريقة تساعد على تفتيت المركبات المسبّبة للرائحة وتقليل البكتيريا جزئيًا.

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

ـ الفرك بالملح أو الدقيق:
يمكن استخدام الملح الخشن أو خليط الدقيق والماء لفرك الدجاج، حيث يساعد على امتصاص السوائل غير المرغوب فيها وتنظيف السطح الخارجي قبل الطهي.

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

ـ استخدام تقنية «البراين» Brine:
نقع الدجاج في محلول ملحي قبل الطهي لا يحسن الطراوة فقط، بل يقلل من الزفارة أيضًا. يمكن إضافة الأعشاب أو التوابل حسب الرغبة.

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

ـ تجفيف الدجاج جيدًا بعد التنظيف:
بعد كل الخطوات السابقة، احرصي على تجفيف الدجاج بمناديل ورقية لتجنب أي روائح تظهر أثناء الطهي ولتحسين امتصاص التتبيلة.

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

نصائح إضافية لتجنب زفارة الدجاج

ـ اختيار دجاج طازج وجودة عالية يقلل من احتمالية وجود زفارة.

ـ تجنّب غسل الدجاج بالماء فقط لأنه لا يقضي على البكتيريا وقد ينشرها على الأسطح.

تنظيف الدجاج قبل الطهي نصائح الطهي إزالة الزفارة من الفراخ طعم الدجاج النظيف

بالصور

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

