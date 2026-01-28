قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب
إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية
مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا
الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري
ديني

أزهري يُعلّق على واقعة سخرية مُمرضة بأحد المستشفيات من الموتى

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، يقول صاحبه: «لي صديقة تعمل ممرضة بأحد المستشفيات، وبحكم عملها تطلّع على الموتى بالمستشفى وتهزأ منهم، فما حكم ذلك شرعًا؟».

وأجاب لاشين قائلا: إن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم تكريمًا مطلقًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم»، مؤكدًا أن هذا التكريم يشمل الإنسان حيًا وميتًا، وأن امتهان الإنسان بعد موته يعد مخالفة صريحة لهذا التكريم الإلهي.

وأضاف: أن السنة النبوية الشريفة أكدت هذا المعنى، حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي احترامًا للنفس الإنسانية، وقال حين تعجب الصحابة: «أليست نفسًا؟»، وهو ما يدل على أن حرمة الإنسان مصونة بغض النظر عن دينه أو حاله.

وأوضح أن كل مخلوق لله يجب تعظيمه واحترامه، لأن في تكريمه تكريمًا لخالقه سبحانه، وفي إهانته ازدراء بقدرة الله وعظيم صنعه، مشيرًا إلى أن لفظ «سبحان» لا يرد في القرآن إلا تعظيمًا لأمر جلل يدل على كمال القدرة الإلهية في خلق الإنسان وسائر المخلوقات.

وتابع أن ما تراه الممرضة من جثث الموتى كان الأولى أن يكون باعثًا على العظة والاعتبار والتذكر، لا السخرية والاستهزاء، مذكرًا بأن الإنسان اليوم حي وغدًا سيكون في موضع من فقدوا الحياة، وأن الجزاء من جنس العمل.

وأشار إلى أن أهل العلم قرروا قواعد واضحة في هذا الباب، منها أن «حرمة الميت كحرمة الحي»، وأن «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي»، وكل ما يحرم على الحي من إهانة واعتداء يحرم كذلك على الميت.

واختتم د. عطية لاشين فتواه بالتأكيد على تحريم السخرية من الأموات أو سبهم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا»، داعيًا إلى احترام الموتى وصون كرامتهم شرعًا وأخلاقًا.


 

