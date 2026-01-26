قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

لماذا نهتم بالعبادة فى شهر شعبان؟.. عطية لاشين يجيب

لماذا نهتم بالعبادة فى شهر شعبان؟
لماذا نهتم بالعبادة فى شهر شعبان؟
شيماء جمال

قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن شهر شعبان أهم شهر فى العام، لأنه ترفع فيه الأعمال (تقفيل الميزانية) .

وتابع: “بالضبط مثل الشهر الأخير قبل الامتحان ...فلو اجتهد الطالب فيه ..حاينجح وممكن يتفوق، ولكن والعياذ بالله لو لعب وانشغل عن المذاكرة.…”.

لماذا نهتم بالعبادة فى شهر شعبان

 ونوه اننا نهتم بالعبادة فى شعبان لهذه الأسباب:

١_ إعداد النفس لرمضان.

٢_اتباع سنة النبى صلى الله عليه وسلم.

٣_ أنه شهر تُرفع فيه الأعمال.

٤_أنها عبادة فى زمن الغفلة(ذلك شهر يغفل الناس عنه).

٥_ أن فيها معنى أخفاء العبادة.

٦_ أن فيها شرف الدفع عن الغير(لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا).

٧_أنها عبادة فى مشقة(لاتجد الناس كلهم يفعلوا مثل رمضان).

٨_ انها اشبهت عبادة فى الهرج(العبادة فى الهرج كهجرة إلى).

وأضاف: من أجل ذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم معظمه وفى بعض الرويات كان يصومه كله لأهميته.

وكشف عن برنامج مكتوب للأعمال الصالحة حتى لاتضيع علينا دقيقة واحدة فيه وهو:

  • لنبدأ بالتوبة ورد الحقوق العباد.
  • ثم الصلاة (بخشوع_ وفى اول وقتها _والسنن _ وفى المسجد للرجال)
  • القرآن... كان يسمى شهر القُرًاء (ندرب أنفسنا على أن نختمه اكثر من مرة وفى نفس الوقت بتدبر ).
  • الذكر الكثير الكثيير الكثير وكل واحد يضع لنفسه حد ادنى لايقل عنه أبدا.
  • الصوم وقيام الليل.
  • السعى فى الخيرات وإتقان العمل، والصدقات.
الأزهر عطية لاشين شعبان شهر شعبان لماذا نهتم بالعبادة فى شهر شعبان

نيللى كريم
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

