لماذا نهتم بالعبادة فى شهر شعبان؟.. عطية لاشين يجيب

قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن شهر شعبان أهم شهر فى العام، لأنه ترفع فيه الأعمال (تقفيل الميزانية) .

وتابع: “بالضبط مثل الشهر الأخير قبل الامتحان ...فلو اجتهد الطالب فيه ..حاينجح وممكن يتفوق، ولكن والعياذ بالله لو لعب وانشغل عن المذاكرة.…”.

لماذا نهتم بالعبادة فى شهر شعبان

ونوه اننا نهتم بالعبادة فى شعبان لهذه الأسباب:

١_ إعداد النفس لرمضان.

٢_اتباع سنة النبى صلى الله عليه وسلم.

٣_ أنه شهر تُرفع فيه الأعمال.

٤_أنها عبادة فى زمن الغفلة(ذلك شهر يغفل الناس عنه).

٥_ أن فيها معنى أخفاء العبادة.

٦_ أن فيها شرف الدفع عن الغير(لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا).

٧_أنها عبادة فى مشقة(لاتجد الناس كلهم يفعلوا مثل رمضان).

٨_ انها اشبهت عبادة فى الهرج(العبادة فى الهرج كهجرة إلى).

وأضاف: من أجل ذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم معظمه وفى بعض الرويات كان يصومه كله لأهميته.

وكشف عن برنامج مكتوب للأعمال الصالحة حتى لاتضيع علينا دقيقة واحدة فيه وهو: