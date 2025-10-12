إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

أصيب 4 أشخاص، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة قسم دمنهور، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، أمام مجمع الكليات بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.