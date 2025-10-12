تموين البحيرة: تحرير 53 محضرا تموينيا متنوعا لمخابز مخالفة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز البلدية المدعمة، للتأكد من جودة ومطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان المقررة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تموينية يتم اكتشافها.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، بتنفيذ حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية بنطاق أربعة مراكز، أسفرت عن تحرير 53 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي بمركزي الدلنجات وكوم حمادة تم تحرير 17 محضر لمخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر تصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم نظافة أدوات العجن و 3 محاضر غلق بدون إذن مسبق

بمركزي شبراخيت وإيتاي البارود تم تحرير محضر لمخبز تصرف في 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و12 محضر لمخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجن، وآخر لعدم وجود سجل الزيارات، بجانب تحرير محضرين لمخالفات أخرى متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.