نائب وزير الموارد المائية الصيني: تأثير تغيرات المناخ يزيد الطلب على المياه

أكد نائب وزير الموارد المائية الصيني وانغ باوئن، أن تأثير تغيرات المناخ وتواتر الظواهر المناخية تزيد الطلب على المياه، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة في مواجهة هذه التغيرات.

وقال نائب وزير الموارد المائية الصيني، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه اليوم، الأحد، إن أسبوع القاهرة للمياه هذا العام يعقد في وقته، حيث تتزايد التحديات المائية.

وأضاف أن الصين على أهبة الاستعداد من أجل تحسين إدارة الموارد المائية والتعاون مع جميع الدول في هذا المجال.

وأوضح أن الصين بها أزمة مائية كبيرة، ما يتطلب تضافر الجهود في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات جادة من أجل تقليل مخاطر تأثير تغيرات المناخ على المياه، منها وضع آليات للحماية من الفيضانات والسيول.

ولفت وانغ باوئن إلى أن الصين نفذت حملات للحفاظ على المياه لتوفيرها في مجالات الزراعة والصناعة، فضلا عن تقليل هدر المياه في المنازل، مشيرا إلى أن الصين عززت البنية التحتية المائية من أجل التعافي من آثار التغيرات المناخية.