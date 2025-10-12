قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

بدأت مديريات التربية والتعليم تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن عودة المعلمين المحالين للمعاش خلال العام الدراسي الحالي للعمل 

حيث صدرت قرارات تلزم المعلمين الذين تمت إحالتهم للمعاش خلال العام الدراسي الحالي وتم اخلاء طرفهم قبل ورود تعليمات وزارة التربية والتعليم ، بضرورة العودة للعمل مع اعتبار الفترة من اخلاء الطرف حتى العودة للعمل بدون أجر تطبيقا لمبدأ الاجر مقابل العمل

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن المعلمين الذين يبلغون سن المعاش خلال العام الدراسي الحالي .

حيث تقرر رسميا مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش خلال العام الدراسي الحالي من أول سبتمبر ، بحيث يستمروا في عملهم حتى نهاية العام الدراسي حتى 31 أغسطس دون انقطاع ، دون اتخاذ أي إجراءات لإنهاء خدمتهم أو إخلاء طرفه في هذا التوقيت .

و وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتجهيز الملف التأميني للمعلم وإرساله إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في موعده القانوني مع التنويه بأن ذلك لا يعني انهاء حدمته او اخلاء طرفه بل لغرض احتساب و استحقاق المعاش فور بلوغه السن المقرر

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه اعتبارا من تاريخ بلوغ المعلم السن القانونية للتقاعد يتم وقف خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، مع استمرار صرف راتبه كاملا بدون استقطاعات التأمين والمعاشات

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يحظر اخلاء طرف أي معلم بلغ سن التقاعد إلا بعد صدور تعليمات صريحة من وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن وذلك ضمانا لحسن سير العملية التعليمية واستقرار العمل بالمدارس

جدير بالذكر أنه بناءا على المادة 88 من قانون التعليم الجديد ، إذا بلغ احد أعضاء هيئة التعلم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته ، يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.

وشدد قانون التعليم الجديد على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه بناءا على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز سنتين.

ويستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي و يتقرر مد الخدمة له حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة و ذلك بالإضافة لكامل الاجر ، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء اعتبارا من بلوغه هذه السن

