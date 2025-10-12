مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ، ومصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " قتل ، إتجار بالمخدرات ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه ، مقاومة سلطات) بنطاق محافظة القليوبية ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من 359 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو، كوكايين ، هيروين ، فودو، شابو ، بودرة ترامادول"– 250 ألف قرص مخدر - 62 قطعة سلاح نارى متنوعة وكمية من الذخائر) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (106) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .