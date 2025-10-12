محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شوارع بولاق الدكرور وإحلال وتجديد المرافق

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بما يحقق الاستفادة المثلى منها لخدمة المواطنين واستكمال الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة خلال الفترات الماضية.



جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور اللواء بدر ندا رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وممثلي شركات المرافق وذلك للوقوف على نسب التنفيذ في مشروعات إحلال وتجديد وتحويل المرافق المتعارضة مع عدد من المشروعات الجارية بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور في إطار المتابعة المستمرة للمحافظة لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وناقش المحافظ خلال اللقاء مراحل العمل في مشروع إنشاء محور الإخلاص الممتد من محور المريوطية غربًا حتى محور الفريق كمال عامر شرقًا بطول ٥ كم واستعراض المخطط الهندسي للمشروع والمحاور المرورية الرابطة به ومكوناته، موجهًا بضرورة التنسيق الكامل مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى وكافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تسهم في سرعة الانتهاء من هذا المشروع الحيوي الذي يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق بالمحافظة.



كما تناول اللقاء الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع تطوير الطريق السطحي أسفل محور الفريق كمال عامر بمحيط مستشفى بولاق الدكرور



حيث وجه المحافظ بالاستغلال الأمثل لطريق الخدمة في المناطق الممتدة من مرور فيصل حتى كوبري ناهيا، ومن كوبري الخشب حتى ناهيا مع سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى لوضع الطبقة السطحية لطريق الخدمة بالاتجاهين.



ووجه المحافظ بإعداد دراسة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة كوبري الخشب بشكل شامل، إلى جانب تطوير المنطقة المحيطة بقسم بولاق الدكرور وإقامة منطقة خدمات وساحة انتظار سيارات، مؤكدًا على أهمية تحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية بما يتناسب مع حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة.



كما استعرض الاجتماع أعمال تطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، من بينها شوارع المساكن بطول ٢٦٠٠ متر، والعمدة بطول ٩٠٠ متر، وكفر طهرمس بطول ١٥٠٠ متر، والمطاحن بطول ٣٥٠ مترًا، والشيخ حمد آل ثاني بطول ٢٨٠٠ متر، حيث وجه المحافظ بالاهتمام البالغ بسرعة إنجاز تلك الأعمال لتسهيل الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي هذا الإطار، وجه المحافظ أيضًا برفع الباعة الجائلين المفترشين أعلى كوبري ناهيا، مع تخصيص أماكن حضارية بديلة أسفل الكوبري لهم، وتركيب بلاط الإنترلوك بما يحقق المظهر الجمالي اللائق.



وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار خطة متكاملة للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية الدورية من رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية لضمان جودة التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.



حضر الاجتماع اللواء بدر ندا رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.