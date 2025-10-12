قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شوارع بولاق الدكرور وإحلال وتجديد المرافق

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات القومية وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بما يحقق الاستفادة المثلى منها لخدمة المواطنين واستكمال الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة خلال الفترات الماضية.


جاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور اللواء بدر ندا رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وممثلي شركات المرافق وذلك للوقوف على نسب التنفيذ في مشروعات إحلال وتجديد وتحويل المرافق المتعارضة مع عدد من المشروعات الجارية بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور في إطار المتابعة المستمرة للمحافظة لضمان الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وناقش المحافظ خلال اللقاء مراحل العمل في مشروع إنشاء محور الإخلاص الممتد من محور المريوطية غربًا حتى محور الفريق  كمال عامر شرقًا بطول ٥ كم واستعراض المخطط الهندسي للمشروع والمحاور المرورية الرابطة به ومكوناته، موجهًا بضرورة التنسيق الكامل مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى وكافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تسهم في سرعة الانتهاء من هذا المشروع الحيوي الذي يمثل إضافة مهمة لشبكة الطرق بالمحافظة.


كما تناول اللقاء الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع تطوير الطريق السطحي أسفل محور الفريق كمال عامر بمحيط مستشفى بولاق الدكرور 


حيث وجه المحافظ بالاستغلال الأمثل لطريق الخدمة في المناطق الممتدة من مرور فيصل حتى كوبري ناهيا، ومن كوبري الخشب حتى ناهيا مع سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى لوضع الطبقة السطحية لطريق الخدمة بالاتجاهين.


ووجه المحافظ بإعداد دراسة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة كوبري الخشب بشكل شامل، إلى جانب تطوير المنطقة المحيطة بقسم بولاق الدكرور وإقامة منطقة خدمات وساحة انتظار سيارات، مؤكدًا على أهمية تحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية بما يتناسب مع حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة.


كما استعرض الاجتماع أعمال تطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، من بينها شوارع المساكن بطول ٢٦٠٠ متر، والعمدة بطول ٩٠٠ متر، وكفر طهرمس بطول ١٥٠٠ متر، والمطاحن بطول ٣٥٠ مترًا، والشيخ حمد آل ثاني بطول ٢٨٠٠ متر، حيث وجه المحافظ بالاهتمام البالغ بسرعة إنجاز تلك الأعمال لتسهيل الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وفي هذا الإطار، وجه المحافظ أيضًا برفع الباعة الجائلين المفترشين أعلى كوبري ناهيا، مع تخصيص أماكن حضارية بديلة أسفل الكوبري لهم، وتركيب بلاط الإنترلوك بما يحقق المظهر الجمالي اللائق.


وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن أعمال التطوير الجارية تأتي في إطار خطة متكاملة للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية الدورية من رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية لضمان جودة التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.


حضر الاجتماع اللواء بدر ندا رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة رصف الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

بالصور

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد