الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تعقد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد 12 أكتوبر، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، وحسن دويدار، وسكرتارية ماجد سعد إبراهيم، ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة.

كانت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، قررت تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، لجلسة اليوم، الأحد، بسبب عدم حضور الطبيب الشرعي.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الأولى لدفاع المتهمين، الذين طالبوا باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، وإفادة من مستشفى رشيد العام عن وقت وصول المجني عليه، ومناقشة أحمد الديبانى، مرافق المجنى عليه في الواقعة، وإفادة من أحد المستشفيات الخاصة برشيد بدخول المجنى عليه من عدمه.

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، كلا من: “ف. ع”، طالب، مقيم الإسكندرية، و"س. أ"، طالب، مقيم مركز رشيد، لأنه بتاريخ 6 يونيو 2025 قتلا عمدا المجني عليه أحمد محمود المسلماني، في مركز رشيد، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية.

وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض (مطواة) أحضره المتهم الأول، وتوجها إلى حيث مكان تواجد المجني عليه وترصد له المتهم الثاني، بينما كمن له المتهم الأول، وحين مر المجني عليه بسيارته استدراجه المتهم الأول خارجها، وانهال عليه بالسلاح الأبيض ضربا في أنحاء جسده، هو والمتهم الثاني محدثين إصابته بالمرفق الأيسر التي أودت بحياته، وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان، شرعا في قتل المجني عليه أحمد السيد الديباني عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه حال محاولة الأخير الدفاع عن المجني عليه الأول، وذلك بأن قام المتهم الأول بتوجيه ضربات إليه مستخدما السلاح الأبيض في حوزته محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل  لإرادتهما فيه، ألا وهو هروبهما خشية ضبطهما من قبل الأهالي، ومداركة المجني عليه بالعلاج.

