الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
مصر تحافظ على المركز الخامس عالميًا في تصدير الخضروات والفواكه المحفوظة بالخل خلال 2024

خضروات
خضروات
ولاء عبد الكريم

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر نجحت في الحفاظ على مكانتها العالمية ضمن أفضل خمس دول مصدرة لـ الخضروات والفواكه والمكسرات والأجزاء النباتية المحفوظة بالخل أو حمض الأسيتيك (HS Code: 200190) خلال عام 2024، بحصة سوقية بلغت 6% من إجمالي الصادرات العالمية، وبقيمة 137 مليون دولار وبكمية 126 ألف طن، وذلك استنادًا إلى بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC).

وأوضح المجلس أن صادرات هذا البند شهدت معدلات نمو قوية ومستدامة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت نموًا سنويًا في القيمة بنسبة 19% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، و14% في الكمية خلال نفس الفترة، كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 21% بين عامي 2023 و2024، وهو ما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا وتحقيق انتشار أوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف المجلس أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 25 مليون دولار (18%)، تلتها ليبيا بقيمة 17 مليون دولار (12%)، ثم السعودية بـ 13 مليون دولار (9%)، وألمانيا وفلسطين بنسبة 6% لكل منهما، إلى جانب إيطاليا، فرنسا، الإمارات، اليونان، والعراق، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق مجتمعة تمثل 69% من إجمالي الصادرات المصرية لهذا المنتج خلال العام الماضي.

وأشار المجلس إلى أن محضرات الخضر استحوذت على النسبة الأكبر من الصادرات بقيمة 135.9 مليون دولار وكمية 125,179 طنًا، تلتها الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 419 ألف دولار، ومصنعات التمور بـ180 ألف دولار، ومحضرات الفاكهة بـ40 ألف دولار.

وأكد المجلس أن هذا الأداء المتميز يعكس الثقة العالمية المتزايدة في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية، ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الصادرات نحو أسواق غير تقليدية خلال المرحلة المقبلة.


 

