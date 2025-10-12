قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام نهج إثيوبيا غير المسئول وسنتخذ كل التدابير لحماية أمننا المائي
انطلاق البرنامج التدريبي القراءة التأسيسية القرآنية بمعاهد الأزهر الشريف
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة
الصحة تنهي إجراءات خطة التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام
وزير الخارجية:نرفض اتخاذ أىة إجراءات أحادية بشأن ملف المياه
جامعة قناة السويس: نسعى لبناء وعي رقمي رشيد لدى الطلاب والمجتمع
الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة ، ليس فقط للالتزام بالتشريعات الضريبية، ولكن أيضًا لضمان استقرار الأعمال وتعزيز الثقة بين الممولين والعملاء.

وأوضحت، أن مصلحة الضرائب تواصل جهودها في دعم ومساعدة الممولين، من خلال توفير الدعم الفني والإرشاد الكامل، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو التعاملات الرقمية، مضيفة أن الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية في المعاملات بين الممولين، والإيصالات الإلكترونية في التعامل مع المستهلك النهائي، هو الركيزة الأساسية لضمان خصم ورد الضريبة، وإثبات التكاليف والمصروفات في الإقرارات الضريبية.

وشددت رشا عبد العال، على أن الالتزام بالمنظومتين يُعد فرصة حقيقية لكل صاحب نشاط لتطوير أدائه المالي والإداري، وتحقيق الشفافية، وتقليل المخاطر الضريبية، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لا تعتد بأي تعاملات غير موثقة بالفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام المُعلنة.

وأكدت ، أن التحول الرقمي في الإدارة الضريبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الضريبية المصرية، وأن تعاون المجتمع الضريبي في هذا المسار هو حجر الأساس لإنجاحه، داعية جميع الممولين الذين لم يلتزموا بالمنظومة بسرعة التسجيل والاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة .

وأشارت، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية حرصت على توفير كافة المعلومات والإرشادات المتعلقة بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة، وذلك لتسهيل فهم الإجراءات ومتطلبات الانضمام والتكامل مع المنظومتين.

ويمكن للممولين الاطلاع على دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك الاطلاع على كل ما يخص منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الروابط التالية:

[رابط دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية] https://eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

[رابط منظومة الإيصال الإلكتروني]

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 للحصول على الدعم يمكن الاتصال على الخط الساخن ١٦٣٩٥

او التوجه الي مركز دعم التحول الرقمي (بمبني الخزانة العامة)

