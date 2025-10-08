قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهاز التنمية الحضرية يقود أضخم مشروع لتجديد القاهرة التاريخية وتحويلها لمركز جذب سياحي وثقافي
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الضرائب: منظومة توحيد ضريبة الأجور خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل

محمد يحيي

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة المالية نحو التحول الرقمي والميكنة الشاملة للنظام الضريبي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت، أن المنظومة ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في جميع قطاعات الاقتصاد القومي إلكترونيًا، بما يضمن:

توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، والحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، وكذلك تعزيز الالتزام الضريبي وتخفيف المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بالفحص.

وأضافت " رشا عبد العال" أن المنظومة تحقق العديد من الفوائد للممولين على المدى القصير والطويل، حيث تسهم في:تسهيل إجراءات احتساب الضريبة وإصدار مفردات المرتب للموظفين، والتحقق من دقة بيانات الأجور والمرتبات وضمان الشفافية، بالإضافة إلى مساعدة الممولين والمراجعين في إعداد القوائم المالية والتقارير الداعمة لاتخاذ القرار، وكذلك تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والأرشفة الورقية، وتقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي وإتاحة إمكانية الفحص عن بُعد من خلال التحقق المسبق من البيانات.

وأكدت رئيس المصلحة، أن المنظومة تتيح التكامل مع أنظمة المرتبات لدى الممولين، أو التعامل عبر تحميل نموذج إكسيل أو الإدخال اليدوي من خلال البوابة، حيث تقوم المنظومة باحتساب الضريبة وترحيل المطالبة إلكترونيًا على منظومة الميكنة الشاملة ليتم دفعها.

كما أشارت إلى أن المصلحة أطلقت بوابة الموظف عبر الرابط:

 https://ess.eta.gov.eg

والتي تمكن العاملين من الاطلاع على مفردات مرتباتهم (Pay-Slip) والضريبة المستحقة، فضلاً عن استخراج قسيمة الراتب سواء من جهة العمل الأصلية أو بشكل مجمع في حال العمل لدى أكثر من جهة.

ونوهت، أن التسجيل في بوابة الموظف يتم من خلال رقم الهاتف المحمول المسجل لدى جهة العمل، على أن يتم إرسال القسيمة على البريد الإلكتروني في صورة وثيقة PDF مشفرة بكلمة سر يحددها الموظف بنفسه.

وشددت رئيس المصلحة، على أن المنظومة تسهم في تعزيز الحوكمة المالية للدولة واستيداء حقوق الخزانة العامة، إلى جانب دعم كفاءة الأداء الحكومي من خلال التكامل مع المنصات الرقمية الحكومية الحالية والمستقبلية، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين المصلحة والمجتمع الضريبي.

وشددت رئيس المصلحة ، على أهمية التزام الممولين بسرعة تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، مؤكدة أن سرعة الانضمام للمنظومة يضمن للممولين الاستفادة الكاملة من المزايا التي توفرها، ويسهم في تيسير إجراءاتهم الضريبية، ويجنبهم أية مشكلات مستقبلية قد تنشأ عن التأخير في الالتزام.

وأكدت، أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في جهودها لتطوير وتحديث المنظومة الضريبية، وتقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للممولين والعاملين، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التنمية الاقتصادية

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

