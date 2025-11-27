خبير دولي يحذر: انفجار إثيوبيا قد يشعل القرن الإفريقي من جديد

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن تفعيل المادة 39 قد يترك تأثيرًا مباشرًا على استقرار إثيوبيا، بل وقد يتحول إلى شرارة لإشعال صراعات إقليمية إذا نجحت المعارضة في تدويلها داخل مجلس الأمن.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إثيوبيا تحولت بالفعل كما تشير التقارير إلى دولة فاشلة تعصف بها نزاعات داخلية متفاقمة، ففي إقليم أمهرة يدور صراع مسلح بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وميليشيا "فانو" التي تطالب بالحكم الذاتي وفي إقليم أوروميا لا يزال جيش تحرير أورومو يخوض اشتباكات مستمرة مع الجيش الإثيوبي أما إقليم تجراي، فرغم توقيع اتفاق سلام في نوفمبر 2022، فإن التوترات والصدامات لم تتوقف حتى الآن.

وأضاف العزبي أن البلاد تشهد أيضًا قمعًا سياسيًا واسعًا وتراجعًا حادًا للحريات والديمقراطية تحت حكم آبي أحمد، وهو ما أكدته تقارير دولية حديثة لعام 2025 كما يتعرض حزب الازدهار والمعارضة لحملة تضييق هي الأوسع منذ وصول آبي أحمد للسلطة.

وتابع قائلاً: الفشل الاقتصادي المتكرر عمّق من أزمة النظام، ودفع المعارضة للمطالبة بشكل واضح بـ تدويل الملف الإثيوبي وطلب تدخل مجلس الأمن، خاصة في ظل سياسة أديس أبابا التي تسببت في توترات مع معظم دول الجوار: نزاعات مع السودان ومصر، توتر مع الصومال ومحاولة استغلال ملف "صوماليلاند" وميناء بربرة، خلافات مع جيبوتي، وعلاقة متذبذبة مع إريتريا.

وأشار الخبير الدولي إلى أن إصرار آبي أحمد على الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر يزيد المنطقة اشتعالًا ويخلق بيئة صدام قد تمتد إلى القرن الإفريقي بأكمله.

وتابع الدكتور العزبي، لو نجحت المعارضة في تفعيل المادة 39 دوليًا سيجعل حكومة آبي أحمد في مهب الريح، ويفتح الباب أمام قرار من مجلس الأمن بفرض نوع من الوصاية المؤقتة على البلاد، مع تشكيل حكومة انتقالية مقبولة دوليًا. وعندها ستتغير خريطة التحالفات السياسية في القرن الإفريقي بالكامل.

وأكد أن المعارضة ترفض سياسة آبي أحمد سواء في التدخل في شؤون الصومال وجيبوتي والسودان أو افتعال أزمات مع مصر، وترى أن هذه السياسات دمّرت مكانة إثيوبيا الإقليمية.

واختتم العزبي قائلًا إن إنهاء الصراعات الداخلية وإعادة بناء الدولة قد يحوّلان إثيوبيا من عائق أمام التنمية إلى ركيزة داعمة لاستقرار وتنمية منطقة القرن الإفريقي، مع إمكانية فتح صفحة جديدة من التعاون مع جميع جيرانها.