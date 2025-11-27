قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نداء الأزهر .. خبير نفسي يكشف كيف يدمّر التحرش نفسية الطفل .. ولماذا يتحول بعض الأفراد إلى معتدين
زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير دولي يحذر: انفجار إثيوبيا قد يشعل القرن الإفريقي من جديد

الجبش الإثيوبي
الجبش الإثيوبي

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن تفعيل المادة 39 قد يترك تأثيرًا مباشرًا على استقرار إثيوبيا، بل وقد يتحول إلى شرارة لإشعال صراعات إقليمية إذا نجحت المعارضة في تدويلها داخل مجلس الأمن.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إثيوبيا تحولت بالفعل  كما تشير التقارير إلى دولة فاشلة تعصف بها نزاعات داخلية متفاقمة، ففي إقليم أمهرة يدور صراع مسلح بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وميليشيا "فانو" التي تطالب بالحكم الذاتي وفي إقليم أوروميا لا يزال جيش تحرير أورومو يخوض اشتباكات مستمرة مع الجيش الإثيوبي أما إقليم تجراي، فرغم توقيع اتفاق سلام في نوفمبر 2022، فإن التوترات والصدامات لم تتوقف حتى الآن.

وأضاف العزبي أن البلاد تشهد أيضًا قمعًا سياسيًا واسعًا وتراجعًا حادًا للحريات والديمقراطية تحت حكم آبي أحمد، وهو ما أكدته تقارير دولية حديثة لعام 2025 كما يتعرض حزب الازدهار والمعارضة لحملة تضييق هي الأوسع منذ وصول آبي أحمد للسلطة.

وتابع قائلاً: الفشل الاقتصادي المتكرر عمّق من أزمة النظام، ودفع المعارضة للمطالبة بشكل واضح بـ تدويل الملف الإثيوبي وطلب تدخل مجلس الأمن، خاصة في ظل سياسة أديس أبابا التي تسببت في توترات مع معظم دول الجوار: نزاعات مع السودان ومصر، توتر مع الصومال ومحاولة استغلال ملف "صوماليلاند" وميناء بربرة، خلافات مع جيبوتي، وعلاقة متذبذبة مع إريتريا.

وأشار الخبير الدولي إلى أن إصرار آبي أحمد على الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر يزيد المنطقة اشتعالًا ويخلق بيئة صدام قد تمتد إلى القرن الإفريقي بأكمله.

وتابع الدكتور العزبي، لو نجحت المعارضة في تفعيل المادة 39 دوليًا سيجعل حكومة آبي أحمد في مهب الريح، ويفتح الباب أمام قرار من مجلس الأمن بفرض نوع من الوصاية المؤقتة على البلاد، مع تشكيل حكومة انتقالية مقبولة دوليًا. وعندها ستتغير خريطة التحالفات السياسية في القرن الإفريقي بالكامل.

وأكد أن المعارضة ترفض سياسة آبي أحمد سواء في التدخل في شؤون الصومال وجيبوتي والسودان أو افتعال أزمات مع مصر، وترى أن هذه السياسات دمّرت مكانة إثيوبيا الإقليمية.

واختتم العزبي قائلًا إن إنهاء الصراعات الداخلية وإعادة بناء الدولة قد يحوّلان إثيوبيا من عائق أمام التنمية إلى ركيزة داعمة لاستقرار وتنمية منطقة القرن الإفريقي، مع إمكانية فتح صفحة جديدة من التعاون مع جميع جيرانها.

إثيوبيا صراعات إقليمية مجلس الأمن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية الجيش الإثيوبي الفشل الاقتصادي الملف الإثيوبي آبي أحمد المعارضة

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

الأهلي والزمالك

في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟

أحمد حسن

أحمد حسن: منتخب مصر يتحدى الظروف في كأس العرب .. وهدفنا التتويج رغم الغيابات

محمود حسن تريزيجيه

تريزيجيه: هدفنا تحقيق الفوز أمام الجيش الملكي وإسعاد جماهير الأهلي

هنا جودة

هنا جودة تتأهل إلى الدور الثاني ببطولة العالم لتنس الطاولة بمنافسات فردي الناشئات

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

