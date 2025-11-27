حسناء سيف الدين تكشف عن بوستر شخصيتها الجديدة في 2 قهوة

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين عن البوستر الخاص بشخصيتها في مسلسل 2 قهوة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وتنتظر حسناء سيف الدين بدء عرض أحدث أعمالها الدرامية مسلسل 2 قهوة الذي تظهر خلاله بدور محوري، والمقرر عرضه غداً الجمعة ، على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية.

وعلقت حسناء سيف الدين : “انتظروا شخصية هالة الصفتي المثيرة للمشاكل”، وهي سيدة مجتمع وصديقة مقربة من “آدم”، لتتسبب الشكوك والأزمات المحيطة بها في قلب مسار الأحداث بشكل متصاعد.

تدور أحداث مسلسل 2 قهوة حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم في آخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالي واستقر بها، وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج توك شو شهير ويقع في حب فتاة أرستقراطية تدعى نيللي تمتلك كافيه راقيا في منطقة الزمالك والتي بادلته نفس المشاعر واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما، ومع مرور الوقت وانغماسه بشكل أكبر في حياتها يكتشف العديد من التضاد في الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة يحيى وهي راغبة في العودة إلى زوجها وابنتها وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل 2 قهوة

مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضي، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، حسناء سيف الدين، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيرى، أحمد عزيز، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.