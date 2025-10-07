حسناء سيف الدين سيدة مجتمع تدخل في صراعات في " 2 قهوة "

احتفلت الفنانة حسناء سيف الدين بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد" ٢ قهوة" مع باقي فريق عمل المسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرة إلي أن آخر يوم تصوير كان في نادي الشمس مع أغلب أبطال العمل، أبرزهم محسن محيي الدين، أحمد الشامي، بسنت أبو باشا، نانسي صلاح، كريم العمري، وحازم إيهاب.

ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي كواليس تصوير آخر يوم تصوير من المسلسل، وعلقت عليه، قائلة :"فركش مسلسل ٢ قهوة شكرا لكل كرو العمل كان ليا شرف اني اشتغل معاكم كلكم .. شكرا استاذ عصام نصار و شكرا استاذ عمرو محمود ياسين و المنتجين المحترمين استاذ احمد عبد العاطي و استاذ ماجد جاب الله اتشرفت بالعمل معاكم الف مبروك و بالتوفيق و النجاح دايما".

وكشفت حسناء سيف الدين، تفاصيل شخصيتها خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل، قائلة:" إنها تقدم شخصية هالة الصفتي، سيدة مجتمع تواجهه العديد من الصراعات التي سوف تكشفها الأحداث على مدار حلقات المسلسل .

ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم: أحمد فهمي، مرام علي، محسن محيي الدين، حسناء سيف الدين، مي القاضي، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمري، أحمد عزيز، هبة الأباصيري، بريهان أنور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي، ويُنتظر عرضه ضمن الموسم الدرامي المقبل، حيث يجمع بين الطابع الاجتماعي والدراما المعاصرة في قالب مشوق يجذب الجمهور من مختلف الفئات.