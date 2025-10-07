قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

حسناء سيف الدين سيدة مجتمع تدخل في صراعات في " 2 قهوة "

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
تقى الجيزاوي

احتفلت الفنانة حسناء سيف الدين بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد" ٢ قهوة" مع باقي فريق عمل المسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرة إلي أن آخر يوم تصوير كان في نادي الشمس مع أغلب أبطال العمل، أبرزهم محسن محيي الدين، أحمد الشامي، بسنت أبو باشا، نانسي صلاح، كريم العمري، وحازم إيهاب.

ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي كواليس تصوير آخر يوم تصوير من المسلسل، وعلقت عليه، قائلة :"فركش مسلسل ٢ قهوة شكرا لكل كرو العمل كان ليا شرف اني اشتغل معاكم كلكم .. شكرا استاذ عصام نصار و شكرا استاذ عمرو محمود ياسين و المنتجين المحترمين استاذ احمد عبد العاطي و استاذ ماجد جاب الله اتشرفت بالعمل معاكم الف مبروك و بالتوفيق و النجاح دايما".

وكشفت حسناء سيف الدين، تفاصيل شخصيتها خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل، قائلة:" إنها تقدم شخصية هالة الصفتي، سيدة مجتمع تواجهه العديد من الصراعات التي سوف تكشفها الأحداث على مدار حلقات المسلسل .

ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم: أحمد فهمي، مرام علي، محسن محيي الدين، حسناء سيف الدين، مي القاضي، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمري، أحمد عزيز، هبة الأباصيري، بريهان أنور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي، ويُنتظر عرضه ضمن الموسم الدرامي المقبل، حيث يجمع بين الطابع الاجتماعي والدراما المعاصرة في قالب مشوق يجذب الجمهور من مختلف الفئات.

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الحمل

علامات الحمل المبكرة .. 5 أعراض تكشفه

مسقعة بالبشاميل

طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم احترافي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟.. تغير المناخ يهدد ملايين المباني بالغرق

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

حسناء سيف الدين سيدة مجتمع تدخل في صراعات في " 2 قهوة "

طرق ناجحة لتخزين الرمان لعام كامل.. بنفس النكهة واللون والفوائد

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

المزيد