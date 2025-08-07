حسناء سيف الدين تطرح أغنية «دا هو يوم» وتشارك في مسلسلين جديدين |فيديو

طرحت الفنانة حسناء سيف الدين، أحدث أعمالها الغنائية، من خلال أغنية "دا هو يوم" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الرقمية، وتعد الأغنية خامس أغانى حسناء سيف الدين، وهى من كلمات أسامة محرز ، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع الكشكى، تسجيل ميكس وماستر مودى منير ، جيتار : محمد مغربي ، كيبورد : محمود شاهي، إشراف غنائي : د. أمل إبراهيم.

أعمال حسناء سيف الدين

وانضمت حسناء سيف الدين، مؤخرًا لمسلسل "اتنين قهوة" بطولة أحمد فهمى ومرام على، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

كما تشارك حسناء في مسلسل "مشتهى" تأليف وإخراج باهر رشاد وإنتاج عصام عبد العزيز، وبطولة الفنانة درة ومحمد لطفى ةخالد زكى وتامر هجرس وفتوح أحمد، وآخرين.