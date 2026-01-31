مسؤول إيراني رفيع المستوى: إطار المفاوضات مع واشنطن يتبلور

أعلن علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وكبير مستشاري المرشد علي خامنئي، مساء السبت عن إحراز تقدم في صياغة إطار عمل للمفاوضات مع الولايات المتحدة، رغم أجواء التوتر التي تصوّرها وسائل الإعلام، وكتب لاريجاني على حسابه في شبكة "إكس": "على عكس أجواء الحرب، هناك تقدم في المفاوضات".



وجاء الإعلان بعد لقاء لاريجاني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ضمن جهود وساطة روسية وتركية لمنع نشوب حرب بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك وسط تحذيرات أمريكية من خلال الرئيس ترامب، الذي هدد بالضرب العسكري إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الجديد، كما طالب بوقف قمع المتظاهرين وفرض قيود إضافية على برنامج الصواريخ الباليستية ودعم وكلاء إيران في المنطقة.



من جهتها، تؤكد إيران استعدادها للعودة إلى المفاوضات حول برنامجها النووي، لكنها ترفض التفاوض على كامل إنتاج اليورانيوم المخصب أو برنامج الصواريخ الباليستية تحت التهديد. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الدبلوماسية هي الأولوية، وأن أي هجوم على البلاد سيواجه بردّ حازم وقوي.