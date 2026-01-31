اتحاد اليد: بنحضر منتخب مصر عشان يعمل حاجة في كأس العالم المقبل

هنأ مؤمن صفا المشرف العام على المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد، الشعب المصري بمناسبة تحقيق منتخب مصر بطولة أمم افريقيا .

وقال مؤمن صفا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منتخب مصر يتأهل لكأس العالم للمرة الـ18 ونصل للنجمة العاشرة في حصد بطولة أمم أفريقيا ".



وتابع مؤمن صفا :" إحنا بنحضر منتخب مصر لكرة اليد عشان يعمل حاجة في كأس العالم المقبل ".



وأكمل مؤمن صفا :" لدينا منظومة محترمة لكرة اليد في مصر منذ الثمانينيات وبدانا منذ ذلك التوقيت في حصد البطولات والتأهل لكأس العالم".



