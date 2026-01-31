للمرة العاشرة.. منتخب مصر يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد بالفوز على تونس 37-24

توج منتخب مصر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد برواند بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 37-24، وذلك في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في رواندا، بمشاركة 16 منتخبًا.

وبهذا اللقب يرفع منتخب مصر عدد ألقابه إلى 10 في تاريخه ليتساوي مع منتخب تونس في عدد الألقاب، ويتوج منتخب مصر باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وأقيمت مباراة مصر وتونس في نهائي كأس الأمم الأفريقية اليوم السبت الموافق 31 يناير الجاري وانطلقت صافرتها في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ووصل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (26/32)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب تونس إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي بنتيجة (33-24).