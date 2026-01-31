منتخب مصر يرتدي أحمر وأسود أمام تونس في نهائي أفريقيا لكرة اليد

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة مرتقبة أمام نظيره التونسي، عصر اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة حاليًا في رواندا خلال الفترة من 21 حتى 31 يناير الجاري، حيث يرتدي الفراعنة القميص الأحمر مع الشورت الأسود في لقاء الحسم القاري.

وكان منتخب تونس قد حجز مقعده في المباراة النهائية عقب تفوقه على منتخب الجزائر بنتيجة 33-24 في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب المصري في صراع قوي على اللقب.

في المقابل، واصل منتخب مصر مشواره بثبات تحت قيادة المدير الفني الإسباني خافيير باسكوال، بعدما تجاوز منتخب كاب فيردي بنتيجة 32-26 في نصف النهائي، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على اللقب الأفريقي.

وخلال منافسات الدور الرئيسي المؤهل إلى المربع الذهبي، قدم الفراعنة عروضًا قوية، حيث حققوا فوزًا كبيرًا على الجزائر بنتيجة 42-28، ثم واصلوا تفوقهم أمام نيجيريا بنتيجة 48-22، قبل الحصول على راحة في منتصف الأسبوع.

وكان منتخب مصر قد بلغ الدور الرئيسي بعد مشوار مثالي في دور المجموعات، حقق خلاله العلامة الكاملة، بالفوز على الجابون في المباراة الافتتاحية بنتيجة 36-25، ثم التفوق على أنجولا 41-28، واختتم الدور بالفوز العريض على أوغندا بنتيجة 54-13.