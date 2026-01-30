قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يغادر إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية

محمد سمير

غادرت بعثة منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، صباح اليوم، إلى دولة الكويت، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للمنتخبات، المقرر إقامتها خلال شهر يناير الجاري، بمشاركة سبعة منتخبات عربية، في واحدة من أبرز البطولات على مستوى اللعبة في المنطقة.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بقائمة تضم 12 لاعبًا، بعد فترة إعداد مكثفة شهدت معسكرًا مغلقًا وتقييمًا فنيًا وبدنيًا شاملًا، في إطار خطة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة لرفع مستوى الاحتكاك الدولي، والاستعداد للاستحقاقات القارية المقبلة.

ويرأس بعثة منتخب مصر إلى الكويت المهندس عادل سليم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، في إطار حرص مجلس الإدارة على توفير الاستقرار الإداري والدعم الكامل للجهاز الفني واللاعبين، خلال المشاركة في البطولة العربية.

قائمة المنتخب الوطني المشاركة

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلًا من: أشرف أبو زيد، أحمد فتحي، محمد فرج، أحمد صلاح، مجدي طلعت، محمود محفوظ، محمد حسب النبي، مؤمن أبو رواش، محمد أنور، ربيع حسني، توبة نجدي، وأحمد عصام.

ويخوض المنتخب منافسات البطولة ضمن مجموعة قوية تشهد مشاركة منتخبات الكويت (البلد المستضيف)، الأردن، سوريا، ليبيا، فلسطين، واليمن، وسط ترقب لمنافسات قوية في ظل التقارب الكبير في المستويات الفنية بين المنتخبات العربية خلال السنوات الأخيرة.

وتحظى البطولة العربية بأهمية خاصة للجهاز الفني للمنتخب، باعتبارها محطة رئيسية لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وقياس مدى تطور الأداء الجماعي، قبل خوض بطولة إفريقيا المقبلة المؤهلة إلى كأس العالم.

وكان منتخب مصر أنهى معسكرًا إعداديًا قويًا خلال الفترة الماضية بصالة حسن مصطفى، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، قبل أن يستقر الجهاز الفني على القائمة النهائية، عقب تقييم دقيق شمل الجوانب البدنية والتكتيكية، ومدى قدرة اللاعبين على تنفيذ الخطط الموضوعة.

وشهد المعسكر تركيزًا كبيرًا على رفع معدلات الانسجام بين عناصر الفريق، إلى جانب تطبيق عدد من الجمل الخططية التي تتناسب مع طبيعة المنافسات العربية، مع الاعتماد على عناصر تمتلك خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، في أن يقدم المنتخب أداءً قويًا ومشرفًا خلال البطولة العربية بالكويت، ومواصلة تثبيت مكانة مصر كأحد أبرز المنتخبات العربية في اللعبة، ضمن خطة طويلة المدى تستهدف المنافسة القارية والعالمية خلال المرحلة المقبلة.

