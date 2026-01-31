لأمريكا واليابان .. أحمد موسى: 90 % من إنتاج مصنع تجفيف الحاصلات الزراعية في المنيا للتصدير

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في محافظة المنيا اليوم لتفقد المشروعات التنموية .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصنع القناة للسكر يتعامل مع 20 الف مزارع لتوفير مدخلات الصناعة من البنجر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" يتم توريد وتشغيل 2.6 مليون طن بنجر لمصنع السكر بالمنيا وتم استصلاح 181 الف فدان في صحراء غرب المنيا وتم زراعة 14.5 ألف فدان من البنجر ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصنع تجفيف الحاصلات الزراعية في المنيا استثماراته 41 مليون دولار ويعتمد على المنتج المحلي بنسبة 100% وبيصدر 90 % من إنتاجه للخارج ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" تصدير مصنع الحاصلات الزراعية يسافر لأمريكا واليابان وكندا ودول الاتحاد الأوروبي ".