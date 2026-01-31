قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كف إيدي اتقطع وسمعت عضمي بيتكسر | ضحية ماكينة الجبنة تكشف لـ صدى البلد تفاصيل إصابتها داخل ماركت شهير بأكتوبر

كف سلمى الشرقاوي
كف سلمى الشرقاوي
رنا أشرف

أُصيبت الشابة سلمى الشرقاوي بإصابة بالغة داخل ماركت شهير بمدينة السادس من أكتوبر، إثر حادث عمل وقع أثناء تشغيل ماكينة تقطيع، في واقعة تعود إلى يوم 30 أغسطس 2025. ووفق رواية الضحية، فإن الحادث أسفر عن تهتك شديد في كف يدها استدعى نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل، حيث خضعت لسلسلة من التدخلات الجراحية المعقدة على مدار أشهر، ولا تزال تعاني من آثار الإصابة حتى الآن.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى وجود تحذيرات مسبقة من أعطال بالماكينة قبل وقوع الحادث، وسط اتهامات بالإهمال وغياب إجراءات السلامة المهنية، إلى جانب تجاوزات لاحقة أعقبت الحادث، من بينها منع أسرة المصابة من زيارتها ومحاولات لإخفاء الأدلة، بحسب ما ورد في المحضر الرسمي.

القضية منظورة حاليًا أمام المحكمة العمالية التابعة لمكتب العمل، بعد تحرير محاضر رسمية بالواقعة، فيما تنتظر الأطراف المعنية الفصل القضائي خلال الجلسات المقبلة، في ظل مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الحادث وما ترتب عليه من أضرار جسيمة.

سلمى الشرقاوي ضحية حادث ماركت شهير بمدينة 6 أكتوبر
 

قالت سلمى الشرقاوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنها كانت تعمل ضمن فريق شركة غذائية في وظيفة سيلز، موضحة أن دورها الأساسي كان يقتصر على تسويق المنتج داخل الماركت، وليس العمل على الماكينات، مؤكدة:" كنت شغالة في الشركة بقالي شهر واحد بس، ومهمتي كانت التسويق، مش التشغيل أو التقطيع".

وأضافت أن بداية الأزمة كانت قبل الحادثة بيومين، قائلة:" ماكينة تقطيع الجبن كانت بتكهرب، وبلغت مشرف القسم بالمشكلة، لكن الرد كان مستفز، قالولي بطلوا دلع، وامتنعت وقتها عن التقطيع خوفًا على نفسي".
 

وتابعت:"بعدها بيومين، مشرف الماركت طلب مني أقطع جبنة شيدر، وقال لي شوفي زمايلك واعملي زيهم، رغم إني أكدت له إن الماكينة فيها مشكلة، لكنه أصر وقال لي حطي القالب وقطعي".
 

وأشارت سلمى إلى لحظة وقوع الحادث، قائلة:" وأنا بلظبط وبظبط القالب، الماكينة اشتغلت فجأة، وزنقت إيدي جواها، وسمعت صوت عضمي وهو بيتكسر، صرخت ومفيش حد لحقني، لولا واحد من العملاء شال الفيشة وأنقذني".
 

وأضافت أن المشهد كان صادمًا ومهينًا، موضحة:" كان في اصطفاف كبير من الناس، وكلهم واقفين يتفرجوا، والمشرف دخل لف إيدي باسترتش وجاكت، وإيدي كانت نصين وواقعة مني، وأنا ماسكة الجزء المقطوع بإيدي".
 

وأكدت أنه تم نقلها إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف دون مرافقة من أي مسؤول من الماركت، قائلة:"الإسعاف خدتني لوحدي، ومفيش حد جه معايا ولا حد زارني".
 

وتابعت:"كنت بدور على تليفوني، ومسؤول الأمن أخده مني، وممرض الإسعاف مسك إيدي، لكني قدرت آخد الموبايل وكلمت والدتي وابنة خالتي علشان يلحقوني". 
 

وكشفت سلمى عن تجاوزات خطيرة وقعت داخل المستشفى، قائلة:" لما وصلت المستشفى، مسؤول الأمن منع أهلي من زيارتي، رغم إن المستشفى كانت هتحرر محضر، لكنه منعهم وقال إن اللي حصل قضاء وقدر وإن أنا الغلطانة".
 

وأضافت:" الأدهى من كده إنه طلب من أمي فلوس الإسعاف، وبعدها قررنا نعمل محضر رسمي، وشركتي هي اللي دفعت فلوس العملية وتكفلت بعلاجي".
 

وأوضحت أن والدتها توجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا، مشيرة إلى أنها مكثت بالمستشفى 10 أيام، خضعت خلالها لعدد كبير من العمليات الجراحية، قائلة:" عملت 18 عملية جراحية، منهم أخر عمليتين يوم 14 يناير، مع إن الحادثة نفسها كانت يوم 30 أغسطس 2025".
 

وأكدت خطورة إصابتها، موضحة:" كف إيدي اتخلع من مكانه، والدكاترة قعدوا حوالي 12 ساعة يحاولوا يرجعوه، ولو الشريان الرئيسي كان اتقطع، كنت مت، الحمد لله إيدي توصلت، لكن في نسبة عجز كبيرة ".
 

وأضافت:" هحتاج علاج طبيعي لمدة سنتين كاملين، وباخد مسكنات علشان أعرف أعيش حياتي".
 

وكشفت سلمى عن محاولات إخفاء الحقيقة بعد الحادث، قائلة:" بعد اللي حصل، خبوا الماكينة ودخلوها الصيانة، ومسحوا تسجيلات الكاميرات، وهددوا الشهود بالفصل لو أي حد اتكلم".
 

وأكدت امتلاكها أدلة على ذلك، قائلة:"معايا تسجيلات صوتية وسكرينات بتثبت التهديدات ومحاولات التغطية".
 

وأوضحت أن القضية حاليًا منظورة أمام المحكمة العمالية التابعة لمكتب العمل، مشيرة إلى أن هناك جلسات سابقة لم يحضرها الطرف الآخر، قائلة:" حاولنا نحل الموضوع بشكل ودي، لكنهم رفضوا ومش عايزين يعترفوا بأي خطأ".
 

واختتمت سلمى تصريحاتها قائلة:" المحامي أكد لي إن كل الحقيقة هتظهر في الجلسة الجاية، وأنا بطالب بمحاسبة كل شخص شارك أو ساعد في أذيتي، روحي مش لعبة، وأنا يتيمة، وكل اللي عايزاه عدالة".

 

سلمى الشرقاوي ضحية قطع كفها سلمى الشرقاوي ضحية ماركت شهير بأكتوبر ماركت شهير بأكتوبر كف اليد قطع كف اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

ترشيحاتنا

مكرونة بلونيز

طريقة عمل المكرونة بولونيز زى المحترفين

روتين البشرة

غير منتجات التجميل.. 4 عادات يومية تحدث فرقا كبيرا في جمال البشرة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المراة والمنوعات| النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل.. الحرارة عند الأطفال عرض أم مرض ؟

بالصور

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

القلب
القلب
القلب

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد