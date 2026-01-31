تشيلسي يقلب الطاولة على وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

قلب فريق تشيلسي الطاولة على نظيره وست هام يونايتد، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق تشيلسي متأخرًا بثنائية نظيفة في الشوط الأول، قبل أن يعود ويسجل ثلاثية في الشوط الثاني ويحسم الثلاث نقاط.

وجاءت ثنائية وست هام يونايتد عن طريق جارود بوين وكريسينسو سامرفيل في الدقيقتين 7، 36.

فيما سجل ثلاثية تشيلسي عن طريق جواو بيدرو ومارك كوكوريلا وإنزو فيرنانديز في الدقائق 57، 70، 90+2.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

سانشيز، جوستو، تشالوباه، بادياشيلي، هاتو، كايسيدو، إنزو، جيتينز، بالمر، جارناتشو وديلاب.

فيما جاء تشكيل وست هام كالتالي:

أريولا، بيساكا، توديبو، مافروبانوس، ضيوف، سوتشيك، سومرفيل، بوين، بابلو وتاتي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.