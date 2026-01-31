سامح الترجمان : الذهب رايح لـ6 آلاف دولار .. والملاذ الآمن ما زال الأقوى

قال الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن الذهب لا يزال الملاذ الآمن الأول للمدخرات، رغم التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الذهب والفضة خلال الأيام الماضية، مشددًا على أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لم تتغير.

وأكد الترجمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن معظم الخبراء كانوا يتوقعون وصول سعر أونصة الذهب عالميًا إلى 5 آلاف دولار بنهاية 2025، وهو ما تحقق بالفعل مع بداية شهر يناير الجاري.

المضاربون وراء التراجع الأخير

وأوضح أن ما حدث مؤخرًا يرجع إلى مضاربات دفعت الأسعار لأعلى من مستوياتها الطبيعية، حيث اقتربت الأونصة من مستوى 5600 دولار، قبل أن تتسبب هذه المضاربات في هبوط حاد وسريع للأسعار.

لماذا سيواصل الذهب الصعود؟

وأشار الترجمان إلى عدة أسباب رئيسية تدعم الذهب في المرحلة المقبلة، أبرزها:

اتجاه البنوك المركزية، خاصة في آسيا وبعض الدول الأوروبية، إلى زيادة حيازتها من الذهب

تقليل الانكشاف على الدولار، الذي لم يعد العملة المفضلة كما كان سابقًا

تحوّل قرار شراء الذهب لدى المؤسسات المالية والبنوك المركزية من قرار تجاري إلى قرار استراتيجي غير مرتبط بالسعر

اضطراب الأسواق العالمية، لا سيما أسواق السندات في دول كبرى مثل اليابان

وأضاف: «سنشهد تذبذبات خلال الفترة المقبلة، ولن أكون مستغربًا إذا وصلت أونصة الذهب إلى 6 آلاف دولار بنهاية العام الجاري».

الذهب سيستفيد من اضطراب الأسواق

واختتم الترجمان حديثه مؤكدًا أن العالم يمر بتغيرات اقتصادية حادة، ومع استمرار اضطراب أسواق السندات والأسواق العالمية، ستزداد أهمية الذهب كملاذ آمن خلال الفترة المقبلة.

نصيحة للمواطنين: اشترِ على دفعات

وعن آليات شراء الذهب، أوضح أن:

صناديق الذهب في مصر مدعومة بذهب فيزيائي وليس ورقي

معظم الأدوات المالية المرتبطة بالذهب داخل السوق المصري تعتمد على ذهب حقيقي

ونصح المواطنين قائلًا: «عزّز محفظتك الاستثمارية بالذهب، لكن الشراء يكون بشكل متوازن وعلى دفعات. المشكلة عندنا إن الناس تبيع وقت الهبوط وتشتري وقت الارتفاع، والمفروض يحصل العكس».

توافر السيولة

وأكد أن الشراء التدريجي وفق توافر السيولة سيُمكّن المواطن بمرور الوقت من امتلاك جزء قوي ومستقر من محفظته الاستثمارية في الذهب.