الحق قدم .. شروط قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن

شروط قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل بدء قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، والتي اعلنتها وزارة الداخلية اليوم، وذلك لمستوفي الشروط واجتياز الاختبارات المقررة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وألا يكون هو أو أي من والديه مزدوجي الجنسية أو قد حمل جنسية دولة أخرى. 
كما يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 16 عاما ولا يزيد على 23 عاما في تاريخ فتح باب التقديم.

حصول المتقدم على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو من الجرائم التي تفقده الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مع التأكيد على عدم إدراج المتقدم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الإرهابيين.

كما تضمنت الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو حكم تأديبي نهائي، إلا إذا مضت أربع سنوات على الأقل على صدوره، وألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي كلية أو معهد آخر لأي سبب.

ضرورة استيفاء المتقدم لشروط اللياقة الصحية والنفسية التي تحددها الجهات المختصة بقطاع الخدمات الطبية، واجتياز اختبارات السمات واللياقة البدنية وفقا للائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن. 
كما يشترط ألا يقل طول القامة عن 168 سم للذكور و158 سم للإناث، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 90 من الطول.

ألا يكون المتقدم مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي جهة أخرى من جهات الدولة، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

وبشأن المزايا الممنوحة للدارسين، أوضحت الوزارة أن الدولة تتحمل نفقات التعليم والتدريب والإعاشة طوال فترة الدراسة، مع صرف مكافأة شهرية للدارسين، وإتاحة الاستفادة من الخدمات الصحية وفقا لقواعد التأمين الصحي للطلبة أثناء الدراسة، ثم الاستفادة من النظام العلاجي لهيئة الشرطة عقب التخرج. 


كما يستثنى الخريجون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، ويمنح من يتم دراسته بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات.

اماكن اختبارات قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

اختبارات القبول ستجرى بعدد من المعاهد، تشمل معهد معاوني الأمن بطره للذكور لمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة بمدخل وادي النطرون للذكور لمحافظات البحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح والغربية وخارج الجمهورية، ومعهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات للذكور لمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج للذكور لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، إضافة إلى معهد معاوني الأمن بطره بالقاهرة للإناث من جميع المحافظات.

التقديم يتم حصريا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اعتبارا من يوم السبت 7 فبراير 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، مع مناشدة جميع المتقدمين عدم التعامل إلا عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

