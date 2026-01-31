قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

المواعيد والشروط .. كل ماتريد معرفته عن التقديم فى معهد معاونى الأمن 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية اليوم خلال مؤتمر صحفى بقطاع التدريب البدء فى قبول دفعة جديدة للراغبين فى الإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن ممن يجتازون الإختبارات المقررة.

شروط الإلتحاق بمعهد معاونى الأمن:

• أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجى الجنسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى.

• ألا يقل السن عن 16عاماً ولا يزيد عن 23 عاماً فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن.

• أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره" وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجاً على قوائم الإرهابيين.

• ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ، ما لم تمضى على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

• ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاونى الأمن أو أى كلية أو معهد أخر لأى سبب من الأسباب

• أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والنفسية التى تحددها الجهات المختصة بقطاع الخدمات الطبية ، وأن يجتاز كذلك إختبارات السمات واللياقة البدنية، وفقاً للقرار الوزارى الخاص باللائحة الداخلة لمعاهد معاونى الأمن.

• ألا يقل طول القامة المُتقدم عن 168 سم ، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 158سم بالنسبة للإناث ، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 90 من طوله (الوزن – الطول -90).

• ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى.

• وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

المزايا الممنوحة للمتقدمين

• تتحمل الدولة نفقات التعليم ، والتدريب ، والإعاشة ، للطلبة أثناء الدراسة ، فيما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد ، الإستفادة من الخدمات الصحية وفقاً لقواعد التأمين الصحى للطلبة خلال فترة الدراسة

• الإستفادة من النظام العلاجى وفقاً للقواعد المقررة لهيئة الشرطة عقب التخرج.

• يستثنى المقبولين من آداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

• يُمنح من أتم الدراسة بنجاح فى معاهد معاونى الأمن دبلوم شرطى فنى يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات دراسية.

مقار المعاهد التى سيتم إجراء الإختبارات بها

معهد معاونى الأمن بطره "ذكور" (القاهرة ، الشرقية ، القليوبية ، الدقهلية ، دمياط ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، والإسماعيلية ، بورسعيد ، السويس)

معهد معاونى الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات البحيرة ، المنوفية ، كفر الشيخ الإسكندرية، مطروح ، الغربية ، خارج الجمهورية)

معهد معاونى الأمن بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ذكور (الجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا)

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور") محافظات (أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر، الوادى الجديد)

معهد معاونى الأمن بطره بالقاهرة "الإناث من جميع المحافظات"

ويتم التقديم للإلتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eghttps:// ) ، وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ، وحتى يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2026.

وتناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط. 

وزارة الداخلية معاونى الأمن معاهد معاونى الأمن

