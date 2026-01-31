الداخلية تكشف حقيقة سرقة الحديد من مقابر بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الإدعاء بسرقة الحديد من المقابر بأحد المدافن بقنا.

بالفحص أمكن تحديد موقع المدفن المشار إليه وبمعاينته بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين وجود إنهيار لأسقف (4 غرف دفن) وأن تلك الأسقف يظهر منها أسياخ حديدية تظهر عليها علامات الصدأ والتلف ، وأفاد المسئولون أنه منذ حوالى 6 أشهر وأثناء المرور على تلك المنطقة لرصد مخالفات البناء بها تلاحظ لهم سقوط الأسقف المشار إليها بالإضافة إلى وجود حالات أخرى مماثلة.

أمكن تحديد وضبط ناشر المقطع (مقيم بدائرة قسم شرطة قنا) بإستدعائه وبسؤاله قرر بأن المدفن ملك عائلته وأثناء توجهه لزيارة المدفن فوجئ بوجود إنهيار لأسقف 4 غرف دفن -غير مستخدمين- وإعتقد أن سبب إنهيار الأسقف نتيجة سرقة الأسياخ الحديدية، وقيامه بتاريخ 28 الجارى بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته الشخصية، إلا أنه تبين له عقب فحصها تواجد الأسياخ الحديدية بها وتظهر عليها آثار الصدأ والتآكل ، وعدم وجود سرقة للأسياخ الحديدية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.





