بسبب خلافات أسرية.. الداخلية تكشف تفاصيل إصطحاب سيدة عنوه داخل سيارة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بإصطحاب سيدة عنوة داخل سيارة بالقاهرة .





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام (شخصين ، إحدى السيدات "زوجة شقيق أحدهما" ) بإصطحاب ( نجلة السيدة المشار إليها ، مقيمة بمحافظة بنى سويف ) عنوة داخل إحدى السيارات لقيامها بترك مسكن أهليتها بتاريخ 25 / الجارى بسبب خلافات أسرية ، وإكتشافهم عقب ذلك بتواجدها بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة فقاموا بإصطحابها عنوة على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو ، وبإستدعاء المتغيبة أيدت ما جاء بالفحص.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.









