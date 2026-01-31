الرئيس السيسي يطمئن المصريين بشأن الوضع الداخلي.. تحسن اقتصادي وفرص استثمار واعدة .. نواب: رسالة ثقة للمستثمرين

الرئيس السيسي: الأوضاع الداخلية مستقرة ..والسلع والاحتياجات متوافرة رغم الأزمات العالمية

برلمانية:رسائل الرئيس السيسي بشأن تحسن الاقتصاد تعزز الثقة في مناخ الاستثمار وتدعم استقرار الدولة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر أمس، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقباله فور وصوله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وخلال الزيارة أكد الرئيس السيسى أنه بالنسبة للوضع الداخلي؛ قال الرئيس السيسى:"أطمئنكم أنه في تحسن سواء على الصعيد الاقتصادي أو في تحسن فرص الاستثمار، وردا على من يستفسرون عن توقيت حصد نتائج الجهد في مجال الإصلاح الاقتصادي، فأشير إلى أهمية أن نعمل أكثر، ونبذل جهدا أكبر، وأن تكون عناصر الاقتصاد المصري أقوى بكثير، وأؤكد أن الدولة في تطور وتقدم مستمر، والتحسن عملية مستمرة وقائمة على قيام جيل بتسليم الأجيال التالية.

و أكد الرئيس السيسي أن الأوضاع الداخلية مستقرة، والسلع والاحتياجات وخلافه متوافرة على الرغم من الأزمات العالمية، ونحن في شهر شعبان وعلى أعتاب شهر رمضان وكل السلع متوافرة بحمد الله".



بداية ، ثمنت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسن الأوضاع الداخلية والاقتصادية ، مؤكدة أنها تحمل رسائل طمأنة مهمة للمواطنين والمستثمرين .

و أوضحت"نبيه" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسن الأوضاع الداخلية والاقتصادية تعكس واقعًا ملموسًا تدعمه مؤشرات إيجابية على أرض الواقع .

و أوضحت"الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تهيئة مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأكدت عضو البرلمان أن رسائل الطمأنة التي وجهها الرئيس السيسي تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتؤكد استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل.