english EN
بالصور

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

اسماء محمد

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة بسبب اقتراب الشهر الفضيل.

ويرغب عدد كبير من الرجال والنساء في معرفة طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة تواكب صيحات الموضة الحديثة لتسعد الاطفال وتدخل البهجة في نفوس الجميع .

قصة فانوس رمضان


وتزداد رغبة الأشخاص في معرفة طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة 

نكشف لكم في هذا التقرير طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة.

أصل فانوس رمضان في التاريخ المصري

يعد أصل فانوس رمضان في التاريخ المصري من أكثر الأشياء يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفتها حيث أنه من أشهر العادات التي توارثتها الأجيال.

كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، والمتخصص في علم المصريات، في تصريحات سابقة، أن أصل فانوس رمضان في التاريخ المصري يرجع إلى يوم 15 رمضان عام 362 هجريا.

استقبل المصريون الخليفة المعز لدين الله الفاطمي عند صحراء الجيزة ب في ليلة نصف رمضان وهم يحملون الفانوس لإنارة الطريق ومنذ ذلك الحين ارتبط هذا بشهر رمضان دون غيره من شهور العام.

وكان الفانوس يصل حوالى 5 كيلو جرام، وكان يتم تصنيعه في منطقة تحت الربع وتنتقل بعدها إلى الأسواق والشوارع لتنيرها.

طريقة عمل فانوس رمضان خشبي

عند اقتراب الشهر الكريم يرغب كثيرون في معرفة طريقة عمل فانوس رمضان خشبي في المنزل لانه اقل في التكلفة.

نعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل فانوس رمضان خشبي باحترافية لعام 2026

ارسم تصميم الفانوس على الكمبيوتر او بيدك على الورق ثم قطع الخشب باستخدام المنشار مع مراعاة تصميم أجزاء التعشيق.

ركب جميع الجوانب الخشبية مع القاعدة والجزء العلوي عن طريق تكنيك الكبس والتعشيق بين القطع وبعضها البعض دون الحاجة للغراء.
ولتزيين الفانوس وأحضر طلاء بألوان مختلفة مثل الأزرق الداكن وادهنه باستخدام الإسفنج.

وغلف فانوس رمضان بأقمشة الخيامية أو اللباد وتركيب وحدات إضاءة أو لمبات صغيرة داخل الفانوس.

احضر حبل من الخيش أو الخيوط الملونة واصنع منه يد لفانوس رمضان ثم الصقه فيه بإحكام.

يرغب عدد كبير من الأشخاص معرفة طريقة عمل فانوس رمضان خشبي كجزء أساسي من الشهر الكريم.
نعرض لكم فيما يلي طريقة عمل فانوس رمضان خشبي بما يناسب موضة زينة عام 2026

طريقة عمل فانوس رمضان بالورق 
 

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طريقة عمل فانوس رمضان بالورق عند اقتراب الشهر الكريم لإسعاد الأطفال.


نعرض لكم طريقة عمل فانوس رمضان بالورق وفقا لما ذكره موقعbelarabyapps.

في البداية ارسم شكل الفانوس على ورقة ملونة من اختيارك ثم قم بقص الإطار الخارجي للرسمة عليه.

احصل على مجموعة من الأوراق الملونة المختلفة مثل النيلي والأصفر، والأخضر والأزرق ، والبرتقالي والأصفر والأحمر ، وغيرها من تشكيلات الالوان الجذابة ثم تتبع الجزء العلوي والسفلي من الفانوس ، ثم قص الأشكال التي أنشأتها وألصقها على القطعة الفنية الخاصة بك.

احضر قطعة ورق سوداء وقم بقصها لتغطية الجزء الداخلي من فانوس رمضان وقبل لصقه استخدم الإسفنج لطلاء الجزء الأسود باللون الأزرق الداكن لجعل مظهر الفانوس أكثر برودة.

بعد لصق جميع الأجزاء معًا، حان الوقت للبدء في الإبداع من خلال تزيين الفانوس الخاص بك، يمكنك استخدام الأوراق أو الملصقات الملونة المتبقية والألوان السائلة البراقة للحصول على مظهر أكثر احتفالية.

يمكن تلوين فانوس رمضان باللون الاسود او الذهبي حيث يصبح شكلها أكثر جاذبية كما يمكن ابتكار تصميمات مختلفة ليد ورأس الفانوس مثل نصف دائرة أو قبة ونفس الأمر بالنسبة للواجهة.

يمكنك استخدام بعض الأقمشة المصنوعة من اللباد والشرابات وخيط الصوف لإنشاء فانوس أكثر جمالا.

فانوس رمضان رمضان 2026 طقوس رمضان زينة رمضان موعد شهر رمضان 2026 رمضان

