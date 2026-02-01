مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 1-2-2026 جدولًا مزدحمًا بالمباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى عدد من المواجهات المرتقبة، أبرزها قمة توتنهام هوتسبير أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب اللقاء المصري الخالص بين المصري البورسعيدي والزمالك ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.



مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



تنطلق منافسات دوري أبطال إفريقيا اليوم بعدد من المباريات القوية التي تجمع بين كبار القارة، حيث يستضيف سيمبا التنزاني نظيره الترجي التونسي في مواجهة مرتقبة عند الساعة الثالثة عصرًا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 2.

وفي تمام السادسة مساءً، يلتقي بيراميدز المصري مع نهضة بركان المغربي في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ويذاع على القناة نفسها، بينما يشهد التوقيت ذاته مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي على beIN Sports HD 3.



وتختتم مباريات اليوم بلقاء مولودية الجزائر أمام سانت إيلوا لوبوبو في تمام التاسعة مساءً عبر beIN Sports HD 5.



مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

تتواصل الإثارة الإفريقية عبر بطولة كأس الكونفدرالية، حيث تقام عدة مباريات في توقيت واحد عند الثالثة عصرًا، أبرزها مواجهة اتحاد مانيما والوداد المغربي، إضافة إلى لقاءات أوتوهو ضد سينجيدا بلاك ستارز، وستيلينبوش أمام شباب بلوزداد، وكايزر تشيفز ضد زيسكو يونايتد.



وفي السادسة مساءً، يلعب عزام يونايتد مع نيروبي يونايتد، إلى جانب مواجهة ديوليبا أي سي واتحاد العاصمة.

وتُختتم مباريات البطولة بلقاء مرتقب يجمع المصري البورسعيدي والزمالك في التاسعة مساءً على beIN Sports HD 2، بالتزامن مع مباراة أولمبيك آسفي ضد سان بيدرو.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

عشاق البريميرليج على موعد مع يوم حافل، حيث تُقام ثلاث مباريات في الرابعة عصرًا تجمع أستون فيلا مع برينتفورد، ومانشستر يونايتد أمام فولهام، إلى جانب لقاء نوتنجهام فورست وكريستال بالاس.

وتتجه الأنظار في السادسة والنصف مساءً إلى قمة الجولة بين توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني مواجهات قوية، أبرزها لقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو في الثالثة عصرًا، بينما يواجه ريال بيتيس نظيره فالنسيا عند الخامسة والربع مساءً.

كما يلتقي خيتافي وسيلتا فيجو في السابعة والنصف، وتختتم الجولة بقمة باسكية تجمع أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد في العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



تبدأ مباريات الكالتشيو بلقاء تورينو وليتشي ظهرًا، ثم مواجهة كومو وأتالانتا في الرابعة عصرًا.

وفي السابعة مساءً، يحل إنتر ميلان ضيفًا على كريمونيزي، بينما تختتم الأمسية بلقاء قوي بين بارما ويوفنتوس في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة.



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي لا يقل إثارة، حيث يلتقي ليون مع ليل في الرابعة عصرًا، وتقام أربع مباريات في السادسة والربع مساءً، أبرزها نيس ضد بريست.

وتُختتم الجولة بمواجهة قمة تجمع ستراسبورج وباريس سان جيرمان في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً



