موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة الإسبانية مواجهة قوية تجمع بين برشلونة وإلتشي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، في مباراة يتطلع خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة صدارته لجدول الترتيب وتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل إلتشي اللقاء بطموح الخروج بنتيجة إيجابية، مستفيدًا من إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، في محاولة لإيقاف متصدر الليجا وتحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز أندية البطولة، في مواجهة منتظرة تحمل الكثير من الندية والحماس.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، جمعها من 21 مباراة، ليواصل حضوره القوي هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يحتل إلتشي المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، بعد خوض العدد ذاته من المباريات، ساعيًا لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني

تقام المباراة اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة برشلونة وإلتشي

يحتضن اللقاء ملعب مانويل مارتينيز فاليرو بمدينة إلتشي الإسبانية.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل المباراة حصريًا عبر شاشة beIN SPORTS 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.