بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني

أعلن الحساب الرسمي للمرشد علي خامنئي يوم السبت عن ظهوره في قبر المرشد الراحل الخميني، حيث أدى الصلاة في ذكرى الثورة الإيرانية.

ونشر الحساب الرسمي للمرشد صورة له وهو داخل قبر الخميني، إيذاناً ببدء الاحتفالات بالذكرى السابعة والأربعين للثورة، وقال "نحتفل اليوم ببدء الاحتفالات بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، بحضور سماحة آية الله خامنئي في مرقد الإمام الخميني المقدس".

يأتي هذا الخبر في الوقت الذي أشارت فيه التقارير في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى أنه تم نقل خامنئي إلى منشأة آمنة تحت الأرض ، خوفاً من احتمال شن الولايات المتحدة ضربة على إيران.

وبحسب تقارير إخبارية بتاريخ 24 يناير، فقد تولى مسعود خامنئي، الابن الثالث للمرشد الإيراني ، إدارة المسؤوليات اليومية ويعمل كقناة الاتصال الرئيسية مع السلطات التنفيذية للنظام.



إلى ذلك، أعلن رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني يوم الخميس أنه في حالة وقوع هجوم من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، سيتم تحويل محطات المترو ومواقف السيارات تحت الأرض في جميع أنحاء طهران إلى "ملاجئ حرب" عامة.