تعدى على فتاة ورفض إنزالها بمكان وصولها .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "ميكروباص " تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالتعدى عليها بالسب ورفضه إنزالها بمكان وصولها بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من (الشاكية – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتعدى عليها بالسب ورفضه إنزالها بمكان وصولها لحدوث مشادة كلامية بينهما حال إستقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم.

أمكن تحديد السيارة الميكروباص وقائدها (سائق – مقيم بالقليوبية) .. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة "الميكروباص" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





