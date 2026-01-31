قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد الجيش الإيراني يحذر من أي هجوم ويؤكد أن بلاده في حالة تأهب قصوى
الأهلي يحتفي بمهاجمه الجديد الأنجولي يلسين كامويش في معقل الأساطير
مصطفى محمد أساسيا.. تشكيل نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي
دفاع وهجوم ووسط.. 6 نجوم سوبر.. صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن صفقة كامويش
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1٪
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح في هذه المناطق
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
حوادث

تعدى على فتاة ورفض إنزالها بمكان وصولها .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "ميكروباص " تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالتعدى عليها بالسب ورفضه إنزالها بمكان وصولها بالجيزة .

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر من (الشاكية – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) بتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتعدى عليها بالسب ورفضه إنزالها بمكان وصولها لحدوث مشادة كلامية بينهما حال إستقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم.

 أمكن تحديد السيارة الميكروباص وقائدها (سائق – مقيم بالقليوبية) .. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

 تم التحفظ على السيارة "الميكروباص" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ميكروباص

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

إخطار مهم من هيئة الأنفاق بشأن تجارب أنظمة الحماية بورشة إمبابة

غلق لجان التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

أفضل حساب جاري للاستثمار بالبنوك

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

