رياضة

مُعلّق رياضي يُحذّر: مواجهة المصري ستكون الأصعب للزمالك.. ونصيحة خاصة لمعتمد جمال

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد أحمد الطيب، المعلق الكروي الشهير، أن الزمالك قدم مباراة مميزة أمام بتروجت واستحق الفوز بأداء ممتع للغاية

وقال الطيب في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة بتروجت هي بروفة حقيقية قبل مواجهة المصري، والفريق البورسعيدي يمتلك مدير فني كبير ولاعبين مميزين، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين".

وأضاف: "عودة عبدالله السعيد إضافة معنوية لفريق الزمالك ولكنني أنصح معتمد جمال بعدم الدفع به أساسيا وأن يكون ورقة رابحة على دكة البدلاء".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025.

وشهدت القائمة غيابات عدة، حيث يغيب بسبب الإصابة كل من محمود جهاد، أحمد ربيع، أحمد فتوح، محمد شحاتة، عمر جابر وعمرو ناصر، بينما لن يتمكن الفريق من الاستفادة من خدمات محمود بنتايج لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته للتدريبات، إضافة إلى غياب محمد عواد وسيف جعفر لأسباب فنية.

أحمد الطيب المعلق الكروي الشهير الزمالك بتروجت زملكاوي

