أخبار العالم

ترامب يُهدّد إيران بالسفن الكبيرة.. وتفاهم حول نفط فنزويلا وتحذير للصين

ترامب
ترامب
محمد على

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول وأن تتحدث بجدية مع الولايات المتحدة.

 

إيران

أشار ترامب مكررًا ما قاله في وقتٍ سابق بأن لدى أمريكا سفن كبيرة وقوية تبحر باتجاه إيران.

ذكر ترامب: إذا تمكنا من التفاوض على اتفاق مقنع يؤدي إلى عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا فيجب تحقيق ذلك ولا أعلم إذا ما كانت المفاوضات ستؤدي إلى اتفاق لكن الإيرانيين يتحدثون إلينا بجدية.

فنزويلا

أردف ترامب: علاقتنا جيدة مع قادة فنزويلا وسنبيع النفط الفنزويلي وسنأخذ بعض عائداته لكنهم سيأخذون الكثير منه.

وأضاف ترامب: الهند توصلت إلى اتفاق للحصول على النفط من فنزويلا عوضا عن النفط الإيراني ونرحب بالصين ويمكن أن نصل إلى اتفاق عظيم بشأن حصولها على نفط فنزويلا.

وحول كوبا، قال ترامب: ينبغي التوصل إلى اتفاق مع كوبا وهي الآن بلا نفط ولا أموال بسبب الاعتماد على فنزويلا.

الصين وكندا

 وأكد ترامب:" لا نريد للصين أن تسيطر على كندا وإذا عقدت أوتاوا اتفاقا مع بيجين فسنرد على ذلك".

إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض سلاحا نوويا فنزويلا

