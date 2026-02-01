قاضية أمريكية ترفض إصدار حكم بإنهاء عملية «مترو سيرج» مؤقتاً

رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كيت مينينديز طلبًا للحصول على أمر قضائي أولي في دعوى قضائية رفعها المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون وعمدة مدينتي مينيابوليس وسانت بول في وقت سابق من الشهر المنصرم.

وقالت مينينديز في حكمها إن الولاية فشلت في إثبات أن سيادة مينيسوتا قد تم انتهاكها من خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة داخل الولاية.

وجاء في الحكم: "لم يقدم المدعون أي معيار لتحديد متى يتحول إنفاذ القانون المشروع إلى استيلاء غير مشروع، بل اكتفوا بالقول إن تجاوزات عملية "مترو سيرج" بلغت حداً مفرطاً لدرجة أنها تجاوزت أي حدود يجب وضعها. إن الادعاء بأن عملية "مترو سيرج" قد تجاوزت "الحدود إلى حد كبير" ليس إلا ذريعة واهية لإصدار أمر قضائي مؤقت".

وأشارت القاضية أيضًا إلى أنه في حين قدم المدعون "سجلًا قويًا من الأدلة" حول "كيفية تطور عملية مترو سيرج"، إلا أنهم فشلوا في إظهار "احتمالية النجاح" اللازمة لـ "العلاج الاستثنائي" المتمثل في أمر قضائي أولي.