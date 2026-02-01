قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه
قاضية أمريكية ترفض إصدار حكم بإنهاء عملية «مترو سيرج» مؤقتاً
غيابات بالجملة فى صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية
دون عداوة مع ترامب .. المكسيك تؤكد مواصلتها إرسال المساعدات إلى كوبا
علاء ميهوب يهاجم إمام عاشور: اعتذارك غير مقبول ولا قيمة له
خدم المنافسين .. «الغندور» يكشف كواليس تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز
الصومال ينفذ عملية عسكرية تستهدف قيادات من مليشيات الشباب
بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز | صور
توتر واشنطن وطهران يرفع منسوب القلق الإقليمي .. مضيق هرمز على خط النار
سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
أسرار العائلة.. خالد الصاوي يكشف عن طقوس أول يوم رمضان مع زوجته | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قاضية أمريكية ترفض إصدار حكم بإنهاء عملية «مترو سيرج» مؤقتاً

احتجاجات في أمريكا ضد إدارة الهجرة
احتجاجات في أمريكا ضد إدارة الهجرة
محمد على

رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كيت مينينديز طلبًا للحصول على أمر قضائي أولي في دعوى قضائية رفعها المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون وعمدة مدينتي مينيابوليس وسانت بول في وقت سابق من الشهر المنصرم.

وقالت مينينديز في حكمها إن الولاية فشلت في إثبات أن سيادة مينيسوتا قد تم انتهاكها من خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة داخل الولاية.

وجاء في الحكم: "لم يقدم المدعون أي معيار لتحديد متى يتحول إنفاذ القانون المشروع إلى استيلاء غير مشروع، بل اكتفوا بالقول إن تجاوزات عملية "مترو سيرج" بلغت حداً مفرطاً لدرجة أنها تجاوزت أي حدود يجب وضعها. إن الادعاء بأن عملية "مترو سيرج" قد تجاوزت "الحدود إلى حد كبير" ليس إلا ذريعة واهية لإصدار أمر قضائي مؤقت".

وأشارت القاضية أيضًا إلى أنه في حين قدم المدعون "سجلًا قويًا من الأدلة" حول "كيفية تطور عملية مترو سيرج"، إلا أنهم فشلوا في إظهار "احتمالية النجاح" اللازمة لـ "العلاج الاستثنائي" المتمثل في أمر قضائي أولي.

قاضية المحكمة الجزئية كيت مينينديز أمر قضائي دعوى قضائية المدعي العام لولاية مينيسوتا مينيسوتا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

الطقس

حالة الطقس| تحذير من ظاهرة جوية يومي الأثنين والثلاثاء

محافظ مطروح خلال اعتماد النتيجة

اعرف نتيجتك .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

قطار

مصرع شاب وإصابة آخر في اصطدام قطار بهما بأسيوط

المتهمين

القبض على المتهمين بإلقاء مادة حارقة تجاه سيدة بالشرقية

حريق صورة ارشيفية

الحماية المدنية تسيطر على حريق بوحدة سكنية بمنطقة حرفيين الزهور وتنقذ السكان

بالصور

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

