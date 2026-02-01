استشهد بالكتاب المقدس.. قاضٍ فيدرالي يأمر بالإفراج عن طفل ووالده المحتجزين من قبل الهجرة الأمريكية

أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا بالإفراج عن صبي يبلغ من العمر خمس سنوات ووالده، اللذين احتجزهما عملاء الهجرة الفيدراليون من مدخل منزلهما في ضواحي مينيابوليس وأرسلوهما إلى مركز احتجاز في تكساس.

وفي حكمه الصادر يوم السبت، قدم قاضي المقاطعة فريد بايري تقييماً قاسياً لحملة الترحيل الجماعي التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفها بأنها «سعي حكومي سيئ التخطيط وغير كفء لتحقيق حصص ترحيل يومية».

واعتبر أن الحملة تمثل «صدمة للأطفال».

واستشهد القاضي بآيات من الكتاب المقدس وأقوال توماس جيفرسون وهو يأمر بالإفراج عن الطفل البالغ من العمر خمس سنوات من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.