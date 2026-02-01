الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية للبلاد أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال ثلاث ساعات.

وأوضحت الوزارة أن «الدفاعات الجوية العاملة دمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين بين الساعة الخامسة والثامنة مساءً بتوقيت موسكو (الثانية والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش)».

وأضافت أن الحصيلة تشمل تدمير 13 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و9 طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك، و7 طائرات مسيرة فوق منطقة بيلجورود، و5 طائرات مسيرة فوق منطقة كالوجا، وكذلك 4 طائرات مسيرة فوق منطقة أوريول، وطائرتين مسيرتين فوق منطقة ليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة فورونيج.