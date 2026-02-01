قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟
رحيل «عم فلفل».. أشهر جرسون للمثقفين في مصر عن عمر يناهز السنين عامًا
الأهلي يتحرك لحسم موقف أليو ديانج بعد أنباء توقيعه لـ فالنسيا الإسباني
وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
أبو تريكة يشرح كواليس فوز ليفربول على نيوكاسل.. ويكشف حالة محمد صلاح
شوبير يكشف كواليس قرار استبعاد إمام عاشور.. ويُوجّه رسالة حاسمة لإدارة الأهلي
مباراة صعبة| «سلوت» : فخور برد فعل ليفربول بعد التأخر.. وجماهير الأنفيلد صنعت الفارق
لن نتراجع ولن نستسلم.. متظاهرو «مينيابوليس» الأمريكية يدعون إلى إضراب شامل
حجازي متقال: الرجل لا يستطيع تحقيق العدل بين أكثر من زوجة .. والحب وحده لا يكفي | فيديو
الأهلي يفرض «العين الحمراء» على لاعبه.. وعمرو أديب: إمام عاشور يُريد المساواة براتب زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟

الذهب
الذهب
محمد على

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير وبمستويات غير مسبوقة ولم يكن أحد يتخيلها بعد ما زاد الإقبال على حفظ الثروات في شكل أصول الملاذ الآمن بمعدن الذهب.

وتجاوز سعر المعدن الأصفر حاجز 5000 دولار، لأول مرة يوم الاثنين، قبل أن يصل لفترة وجيزة إلى مستوى 5500 دولار، كما شهدت أسعار الفضة والبلاتين ارتفاعات مماثلة خلال الفترة نفسها.

لكن تراجعت أسعار الذهب والفضة والبلاتين بشكل حاد بعد ظهور بوادر استقرار سياسي في الولايات المتحدة، رغم بقائها عند مستويات أعلى بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لماذا تراجعت أسعار المعدن النفيس؟

حول سبب التراجع المفاجئ، فبعد ما ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية مدفوعة بمخاوف اختيار ترامب رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يسير وفق أوامره بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعني في حال حدوثه هزة عنيفة للدولار وتراجع قيمته وارتفاع التضخم.

وأسهم صرف ترامب النظر عن ترشيح “كيفن وارش”، الذي ينظر إليه على أنه خيار أفضل نسبيًا مقارنة بآخرين، حدث تراجع بأسعار الذهب والفضة والبلاتين.

واعتبر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن هناك أسبابًا وراء الارتفاعات الحادة.

التجارة الدولية

تأثرت التجارة العالمية بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول يعتبر أن شروط تجارتها مع الولايات المتحدة غير مواتية، فسياسات ترامب التجارية لا تزال تثير قلق المستثمرين، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

الحروب الدائرة في أوكرانيا وغزة

أسهمت الحروب الدائرة في أوكرانيا وغزة في تفاقم حالة عدم اليقين السياسي العالمي، وهو ما انعكس على حركة أسواق المعادن النفيسة.

ونقلت "بي بي سي" عن إيما وول، كبيرة إستراتيجيي الاستثمار في شركة هارجريفز لانسداون، قولها “إن الذهب يؤدي دوره بأفضل صورة عندما يبدو العالم فوضويا، إذ يقفز سعره مع تصاعد التوترات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة”.

البنوك المركزية

كما عمل شراء البنوك المركزية للذهب على جعل ذلك عاملًا رئيسيًا في رفع أسعاره خلال الفترة الماضية.

وقالت إيما وول إن المستثمرين والبنوك المركزية العالمية فضلوا الذهب كعملة احتياطية، معتبرين أنه يوفر حماية من الاعتماد على السياسة الأمريكية، خاصة في ظل تقلبات الدولار.

أسعار الذهب الذهب سعر المعدن الأصفر 5500 دولار أسعار الفضة والبلاتين معدن الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

محافظ الغربية

بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%

ترشيحاتنا

حفل جائزة الدكتور علي السمّان للحوار والسلام

الكنيسة الأسقفية تحتفل بمرور 24 عامًا على اتفاقية الحوار وإطلاق جائزة علي السمان للسلام

انتخابات المحامين

المحامين تؤكد انتظام سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية

جولف

ختام ثالث بطولات سلسلة جولف مصر.. والويلزي ديفيدسون يخطف لقب مراسي

بالصور

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

مرسيدس تعلن الرفض وتقول لـ «ترمب»: لا | ما القصة؟

مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد