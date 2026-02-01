بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير وبمستويات غير مسبوقة ولم يكن أحد يتخيلها بعد ما زاد الإقبال على حفظ الثروات في شكل أصول الملاذ الآمن بمعدن الذهب.

وتجاوز سعر المعدن الأصفر حاجز 5000 دولار، لأول مرة يوم الاثنين، قبل أن يصل لفترة وجيزة إلى مستوى 5500 دولار، كما شهدت أسعار الفضة والبلاتين ارتفاعات مماثلة خلال الفترة نفسها.

لكن تراجعت أسعار الذهب والفضة والبلاتين بشكل حاد بعد ظهور بوادر استقرار سياسي في الولايات المتحدة، رغم بقائها عند مستويات أعلى بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لماذا تراجعت أسعار المعدن النفيس؟

حول سبب التراجع المفاجئ، فبعد ما ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية مدفوعة بمخاوف اختيار ترامب رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يسير وفق أوامره بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعني في حال حدوثه هزة عنيفة للدولار وتراجع قيمته وارتفاع التضخم.

وأسهم صرف ترامب النظر عن ترشيح “كيفن وارش”، الذي ينظر إليه على أنه خيار أفضل نسبيًا مقارنة بآخرين، حدث تراجع بأسعار الذهب والفضة والبلاتين.

واعتبر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن هناك أسبابًا وراء الارتفاعات الحادة.

التجارة الدولية

تأثرت التجارة العالمية بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول يعتبر أن شروط تجارتها مع الولايات المتحدة غير مواتية، فسياسات ترامب التجارية لا تزال تثير قلق المستثمرين، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

الحروب الدائرة في أوكرانيا وغزة

أسهمت الحروب الدائرة في أوكرانيا وغزة في تفاقم حالة عدم اليقين السياسي العالمي، وهو ما انعكس على حركة أسواق المعادن النفيسة.

ونقلت "بي بي سي" عن إيما وول، كبيرة إستراتيجيي الاستثمار في شركة هارجريفز لانسداون، قولها “إن الذهب يؤدي دوره بأفضل صورة عندما يبدو العالم فوضويا، إذ يقفز سعره مع تصاعد التوترات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة”.

البنوك المركزية

كما عمل شراء البنوك المركزية للذهب على جعل ذلك عاملًا رئيسيًا في رفع أسعاره خلال الفترة الماضية.

وقالت إيما وول إن المستثمرين والبنوك المركزية العالمية فضلوا الذهب كعملة احتياطية، معتبرين أنه يوفر حماية من الاعتماد على السياسة الأمريكية، خاصة في ظل تقلبات الدولار.