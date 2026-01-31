قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة
أخبار العالم

أكسيوس: واشنطن تقلل من فرص الحل الدبلوماسي مع إيران

القسم الخارجي

نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي قوله إن الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيد المنال، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني الحالي، مشيرًا إلى أن مسؤولين في الإدارة الأميركية يقللون من احتمالية التوصل إلى تسوية دبلوماسية في الوقت القريب.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحرس الثوري الإيراني كان وسيظل حامي السلام والاستقرار في الخليج ومضيق هرمز، وذلك ردًا على مطالب وانتقادات واشنطن المتعلقة بالمناورات العسكرية الإيرانية في المضيق.

وكتب عراقجي في منشور على منصة “X”، أرفقه بخريطة توضح الموقع الجغرافي لكل من إيران والولايات المتحدة، أن جيشًا يبعد عن إيران آلاف الكيلومترات ويقع في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، يحاول فرض أسلوبه في المناورة العسكرية على القوات المسلحة الإيرانية داخل منطقتها الإقليمية.

وانتقد الوزير الإيراني ما وصفه بـ”التناقض الصارخ” في موقف القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، التي تطالب بـ”الاحترافية” من جيش تصنفه واشنطن رسميًا كـ”منظمة إرهابية”، بينما تعترف في الوقت ذاته بحقه في إجراء مناورات عسكرية. واعتبر عراقجي أن هذا النهج يعكس ازدواجية المعايير واللامنطق الذي تنتهجه بعض الحكومات الغربية عن قصد.

وشدد عراقجي على أن الحرس الثوري الإيراني كان ولا يزال الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار في الخليج ومضيق هرمز الحيوي، مؤكدًا أن دول المنطقة تدرك هذا الدور من خلال التجربة والمعرفة المباشرة. وأضاف أن إيران هي الضامن الأساسي لحرية الملاحة الآمنة في المضيق، وهو ما يمثل مصلحة استراتيجية لطهران ولجيرانها على حد سواء.

واختتم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن التاريخ أثبت أن الوجود العسكري الخارجي في المنطقة لم يؤد سوى إلى التصعيد وزعزعة الاستقرار، مشددًا على أن أمن الخليج يجب أن يُصنع من داخل المنطقة، وليس عبر تدخل قوى بعيدة جغرافيًا.

