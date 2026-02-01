قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
أبو تريكة يشرح كواليس فوز ليفربول على نيوكاسل.. ويكشف حالة محمد صلاح
شوبير يكشف كواليس قرار استبعاد إمام عاشور.. ويُوجّه رسالة حاسمة لإدارة الأهلي
مباراة صعبة| «سلوت» : فخور برد فعل ليفربول بعد التأخر.. وجماهير الأنفيلد صنعت الفارق
لن نتراجع ولن نستسلم.. متظاهرو «مينيابوليس» الأمريكية يدعون إلى إضراب شامل
حجازي متقال: الرجل لا يستطيع تحقيق العدل بين أكثر من زوجة .. والحب وحده لا يكفي | فيديو
الأهلي يفرض «العين الحمراء» على لاعبه.. وعمرو أديب: إمام عاشور يُريد المساواة براتب زيزو
استشهد بالكتاب المقدس.. قاضٍ فيدرالي يأمر بالإفراج عن طفل ووالده المحتجزين من قبل الهجرة الأمريكية
دعم الجماهير سر النجاح.. رئيس اتحاد اليد بعد أمم أفريقيا: نحلم بميداليات عالمية وأولمبية |فيديو
إنجاز غير مسبوق .. محمد صلاح يُواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة على صفيح ساخن| مظاهرات واسعة ضد هيئة الهجرة والجمارك تشعل الشارع الأمريكي

حملة قمع في أمريكا
حملة قمع في أمريكا
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر وزارة الأمن الداخلي بالابتعاد عن «الاحتجاجات و/أو أعمال الشغب» في المدن التي يقودها الديمقراطيون، في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة مئات المظاهرات المناهضة لهيئة الهجرة والجمارك.

وفي منشور على موقع «تروث سوشيال»، نُشر يوم السبت، أشار ترامب إلى أن عملاء وزارة الأمن الداخلي سيظلون «حازمين» في حماية الممتلكات الفيدرالية وسط هذه الاحتجاجات.

وكتب ترامب: «لذلك، إلى جميع الحكومات المحلية، والحكام، ورؤساء البلديات الذين يشكون، أخبرونا عندما تكونون مستعدين، وسنكون هناك، ولكن قبل أن نفعل ذلك، يجب عليكم استخدام كلمة: من فضلكم».

وأعلن المنظمون توقع تنظيم أكثر من 300 احتجاج تحت شعار «أخرجوا إدارة الهجرة والجمارك من كل مكان» في جميع أنحاء البلاد يوم السبت، مع تزايد الغضب إزاء مقتل رينيه جود وأليكس بريتي رميًا بالرصاص.

ويأتي ذلك في أعقاب فعالية «الإغلاق الوطني» التي نُظمت يوم الجمعة، حيث شجع المنظمون الناس على التغيب عن العمل والدراسة والتسوق احتجاجًا.

وكانت احتجاجات يوم الجمعة سلمية إلى حد كبير، على الرغم من استخدام الغاز المسيل للدموع في لوس أنجلوس، وسط اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في ذلك المساء، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي الوقت نفسه، صعّد ترامب انتقاداته لبريتي، واصفًا إياه بأنه «محرض» و«ربما متمرد»، بعد نشر فيديو لمواجهة بين الممرض وعملاء فيدراليين قبل أيام من وفاته.

وقال ستيف شلايشر، محامي عائلة بريتي، لصحيفة «الإندبندنت»: «لا شيء مما حدث قبل أسبوع كامل يمكن أن يبرر قتل أليكس».

وتوسعت الاحتجاجات لتشمل العاصمة واشنطن وولاية كاليفورنيا، ما دفع الجهات الرسمية إلى رفع حالة التأهب، وسط حالة من الغضب الشعبي على الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الفيدرالية والمحلية على حد سواء.

وتتبادل الحكومة الفيدرالية وسلطات ولاية مينيسوتا الاتهامات حول مسؤولية ما يجري؛ إذ تؤكد الولاية أن ضباط إدارة الهجرة يمارسون إجراءات تعسفية خلال حملاتهم، بما في ذلك تلثيم وجوههم لمنع الكشف عن هويتهم، بينما تتهم الحكومة الفيدرالية سلطات الولاية بالتراخي والتستر على المهاجرين غير النظاميين، ما دفعها إلى إرسال تعزيزات أمنية وصلت إلى نحو 3000 عنصر، وهو ما يزيد خمسة أضعاف على عدد قوات الشرطة المحلية، في محاولة لدعم حملتها على المهاجرين وضبط الأوضاع.

ترامب الرئيس الأمريكي المدن الديمقراطيون وزارة الأمن الداخلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

محافظ الغربية

بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%

ترشيحاتنا

جهاد البنا

بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

كب كيك الجزر

لذيذة وصحية .. طريقة عمل كب كيك الجزر والقرفة

العمى

عادة شائعة تدمر الخصوبة والنظر والبشرة .. اكتشفها

بالصور

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

مرسيدس تعلن الرفض وتقول لـ «ترمب»: لا | ما القصة؟

مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد