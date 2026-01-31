موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة

يواجه فريق النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي ملعب أماني في مدينة زنجبار التنزانية مساء اليوم

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ويواجه فريق الاهلي نظيره يانج افريكانز اليوم السبت في تمام الساعه الثالثة عصراً

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

في حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، ياسين مرعي ، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : مروان عطية ، محمد علي بن رمضان ، أليو ديانج

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجية ، زيزو ، مروان عثمان

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس

ويخوض الأهلي المباراة متربعاً علي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد بينما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل وخسارة ويليهم الجيش الملكي المغربي في المركز الثالث وشبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد نقطتين لكل فريق