الذهب يفاجئ الجميع اليوم.. أسعار جرام كافة الأعيرة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الجيش السوداني يصد هجمات بمسيّرات على مدينة الأبيض ويتقدم ميدانيًا في كردفان
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

يواجه فريق النادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي ملعب أماني في مدينة زنجبار التنزانية  مساء اليوم 

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز 

ويواجه فريق الاهلي نظيره يانج افريكانز اليوم السبت في تمام الساعه الثالثة عصراً

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز 

في حراسة المرمي : محمد الشناوي 

خط الدفاع : محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، ياسين مرعي ، أحمد نبيل كوكا 

خط الوسط : مروان عطية ، محمد علي بن رمضان ، أليو ديانج

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجية ، زيزو ، مروان عثمان

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

 

وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس 

ويخوض الأهلي  المباراة متربعاً علي صدارة  جدول ترتيب المجموعة الثانية من  بطولة أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد بينما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل وخسارة  ويليهم الجيش الملكي المغربي في المركز الثالث وشبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد نقطتين لكل فريق 

الأهلي النادي الأهلي يانج أفريكانز موعد مباراة الأهلي دوري أبطال إفريقيا ترتيب الأهلي

