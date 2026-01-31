المدفعجية دولسيكا وشندي يتعاونان مع رحال في حلقة نارية من مزيكا صالونات

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من الموسم السادس لبرنامج «مزيكا صالونات» تعاونًا مدفعجيًا جمع بين دولسيكا وشندي، المعروفين بلقب المدفعجية، مع الفنان رحال، في تجربة موسيقية مختلفة اعتمدت على صناعة تراك جديد من الصفر داخل الاستوديو.

وجاءت الحلقة مليئة بالطاقة والتجريب، حيث اجتمع الثلاثي للعمل معًا في وقت محدود، لتقديم توليفة موسيقية جمعت بين أسلوب دولسيكا وشندي القائم على الأداء الحاد والحضور القوي، وبين رؤية رحال الموسيقية المختلفة، ما أضفى على الحلقة طابعًا خاصًا ومميزًا.

برنامج «مزيكا صالونات»

ويواصل برنامج «مزيكا صالونات» خلال موسمه السادس تقديم حلقات تعتمد على كسر القوالب التقليدية للتعاونات الموسيقية، من خلال جمع فنانين من مدارس وأساليب متنوعة داخل تجربة واحدة قائمة على الإبداع اللحظي.

الحلقة الثالثة عشرة من «مزيكا صالونات» متاحة حاليًا للمشاهدة عبر منصة يوتيوب، ضمن حلقات الموسم السادس من البرنامج.