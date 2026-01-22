أبو الأنور يخوض تحديًا موسيقيًا جديدًا في «مزيكا صالونات» .. صور

شهدت الحلقة الثانية عشرة من الموسم السادس لبرنامج «مزيكا صالونات» مشاركة لافتة للرابر أبو الأنور، الذي خاض تجربة موسيقية مختلفة ضمن فكرة البرنامج القائمة على صناعة تراك كامل داخل الاستوديو في وقت محدود.

وجمعت الحلقة أبو الأنور مع الموزع الموسيقي Baset، حيث عملا سويًا على إنتاج عمل موسيقي جديد من الصفر، دون أي تحضيرات مسبقة، في إطار يعتمد على الإبداع اللحظي والتفاعل المباشر بين الفنانين داخل الاستوديو.

وقدم أبو الأنور خلال الحلقة أداءً يعكس أسلوبه الخاص وبصمته الواضحة في مشهد الراب، بينما أضاف Baset رؤية إنتاجية ساهمت في تشكيل هوية موسيقية مختلفة للعمل النهائي، ضمن تجربة تسلط الضوء على كواليس صناعة الموسيقى بعيدًا عن القوالب التقليدية.

ويواصل «مزيكا صالونات» خلال موسمه السادس تقديم حلقات تجمع فنانين من اتجاهات موسيقية متنوعة، معتمدًا على المزج بين الخبرة والتجريب، وصناعة الموسيقى تحت ضغط الوقت.

الحلقة الثانية عشرة من «مزيكا صالونات» متاحة حاليًا للمشاهدة عبر منصة يوتيوب، على أن يُعرض الفيديو المصوّر للعمل الموسيقي الناتج عن الحلقة ضمن جدول عرض البرنامج.