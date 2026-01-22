قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
لن تتوقعه .. طعام شهى جدا يحسن القلب والمناعة والأمعاء
تنظيم الاتصالات: الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول وتصديره للدول المجاورة
مش هشتغل تاني.. رضا البحراوي يعلن اعتزال الغناء تنفيذا لوصية والدته
سلوى عثمان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «أب ولكن»
وزير الاستثمار يبحث مع «يارا» النرويجية التوسع في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمصر
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أبو الأنور يخوض تحديًا موسيقيًا جديدًا في «مزيكا صالونات» .. صور

تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثانية عشرة من الموسم السادس لبرنامج «مزيكا صالونات» مشاركة لافتة للرابر أبو الأنور، الذي خاض تجربة موسيقية مختلفة ضمن فكرة البرنامج القائمة على صناعة تراك كامل داخل الاستوديو في وقت محدود.

وجمعت الحلقة أبو الأنور مع الموزع الموسيقي Baset، حيث عملا سويًا على إنتاج عمل موسيقي جديد من الصفر، دون أي تحضيرات مسبقة، في إطار يعتمد على الإبداع اللحظي والتفاعل المباشر بين الفنانين داخل الاستوديو.

وقدم أبو الأنور خلال الحلقة أداءً يعكس أسلوبه الخاص وبصمته الواضحة في مشهد الراب، بينما أضاف Baset رؤية إنتاجية ساهمت في تشكيل هوية موسيقية مختلفة للعمل النهائي، ضمن تجربة تسلط الضوء على كواليس صناعة الموسيقى بعيدًا عن القوالب التقليدية.

ويواصل «مزيكا صالونات» خلال موسمه السادس تقديم حلقات تجمع فنانين من اتجاهات موسيقية متنوعة، معتمدًا على المزج بين الخبرة والتجريب، وصناعة الموسيقى تحت ضغط الوقت.

الحلقة الثانية عشرة من «مزيكا صالونات» متاحة حاليًا للمشاهدة عبر منصة يوتيوب، على أن يُعرض الفيديو المصوّر للعمل الموسيقي الناتج عن الحلقة ضمن جدول عرض البرنامج.

برنامج «مزيكا صالونات أبو الأنور منصة يوتيوب مزيكا صالونات

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

يوسف الشريف

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

طعمية البطاطس

إفطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية البطاطس الشهية

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

إفطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية البطاطس الشهية

8 نصائح ذهبية تحميك من أمراض الكلى وتحافظ على صحتها لسنوات

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

