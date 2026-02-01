«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

أعلنت شركة فورد موتور عن استدعاء جديد يشمل عددا من سيارات Ford Explorer موديل 2026، بعد اكتشاف خلل في آلية تثبيت الزجاج الأمامي قد يؤدي إلى انفصاله عن هيكل السيارة أثناء القيادة، ما يشكل خطرا مباشرا على سلامة الركاب ومستخدمي الطريق.

و يتمثل العيب في عدم تثبيت الزجاج الأمامي بالشكل الصحيح داخل المصنع، الأمر الذي قد يتسبب في تحركه أو سقوطه فجأة، خاصة عند القيادة بسرعات عالية، وتصنف هذه المشكلة ضمن الأعطال ذات الخطورة المرتفعة، نظرا لاحتمالات وقوع حوادث أو إصابات نتيجة انفجار وتطاير الزجاج.

الاستدعاء لم يقتصر على سيارات الركوب فقط، إذ شمل أيضا مئات الشاحنات التجارية من طرازي Ford F-53 وFord F-59 موديل 2025، ما أعاد الجدل حول جودة التصنيع والرقابة داخل الشركة الأمريكية، لا سيما مع تكرار الاستدعاءات خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة طويلة من الاستدعاءات التي واجهتها فورد منذ بداية العام الجاري، حيث سبق أن سحبت نحو 119 ألف سيارة وSUV بسبب خلل في سخان المحرك قد يؤدي إلى نشوب حرائق، خصوصا في الأجواء الباردة.

وتعد هذه الوقائع امتدادا لعام 2025، الذي شهد واحدا من أعلى معدلات الاستدعاء في تاريخ فورد، مع سحب ما يقرب من 13 مليون مركبة بسبب مشكلات متنوعة، شملت مخاطر حرائق، وتثبيت غير آمن لبعض المكونات، وأعطال ميكانيكية خطيرة.

ورغم تأكيد فورد أن هذه الاستدعاءات تندرج ضمن إجراءات وقائية لحماية العملاء، يرى محللون أن تكرار الأعطال في طرازات حديثة يثير تساؤلات حول فعالية أنظمة الجودة داخل خطوط الإنتاج، وقد يؤثر سلبا على ثقة المستهلكين، خاصة في ظل المنافسة القوية من العلامات الآسيوية والأوروبية.

من جهتها، دعت الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة "NHTSA " مالكي السيارات المشمولة إلى التوجه فورا لمراكز الخدمة المعتمدة لفحص الزجاج الأمامي وإعادة تثبيته دون أي تكلفة، مؤكدة أن الإصلاحات ستجرى مجانا بالكامل.