قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتر واشنطن وطهران يرفع منسوب القلق الإقليمي .. مضيق هرمز على خط النار
سعر أعلي دولار اليوم 1-2-2026
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 41 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات
أسرار العائلة.. خالد الصاوي يكشف عن طقوس أول يوم رمضان مع زوجته | فيديو
توقعات قوية للذهب.. المضاربون وراء تراجع الأسعار وحركة البنوك المركزية تعزز صعوده |فيديو
رحيل «عم فلفل».. أشهر جرسون للمثقفين في مصر
بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟
الأهلي يتحرك لحسم موقف أليو ديانج بعد أنباء توقيعه لـ فالنسيا الإسباني
وفاة أحد مصابي حريق مصنع «جبس نجمة سيناء» بأبوزنيمة وإصابة اثنين آخرين
حماية رجال الأهلي واجب.. «شوبير» : لا مصالح شخصية لي في الدفاع عن وليد صلاح الدين
طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
كريم عاطف

أعلنت شركة فورد موتور عن استدعاء جديد يشمل عددا من سيارات Ford Explorer موديل 2026، بعد اكتشاف خلل في آلية تثبيت الزجاج الأمامي قد يؤدي إلى انفصاله عن هيكل السيارة أثناء القيادة، ما يشكل خطرا مباشرا على سلامة الركاب ومستخدمي الطريق.

و يتمثل العيب في عدم تثبيت الزجاج الأمامي بالشكل الصحيح داخل المصنع، الأمر الذي قد يتسبب في تحركه أو سقوطه فجأة، خاصة عند القيادة بسرعات عالية، وتصنف هذه المشكلة ضمن الأعطال ذات الخطورة المرتفعة، نظرا لاحتمالات وقوع حوادث أو إصابات نتيجة انفجار وتطاير الزجاج.

الاستدعاء لم يقتصر على سيارات الركوب فقط، إذ شمل أيضا مئات الشاحنات التجارية من طرازي Ford F-53 وFord F-59 موديل 2025، ما أعاد الجدل حول جودة التصنيع والرقابة داخل الشركة الأمريكية، لا سيما مع تكرار الاستدعاءات خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة طويلة من الاستدعاءات التي واجهتها فورد منذ بداية العام الجاري، حيث سبق أن سحبت نحو 119 ألف سيارة وSUV بسبب خلل في سخان المحرك قد يؤدي إلى نشوب حرائق، خصوصا في الأجواء الباردة.

وتعد هذه الوقائع امتدادا لعام 2025، الذي شهد واحدا من أعلى معدلات الاستدعاء في تاريخ فورد، مع سحب ما يقرب من 13 مليون مركبة بسبب مشكلات متنوعة، شملت مخاطر حرائق، وتثبيت غير آمن لبعض المكونات، وأعطال ميكانيكية خطيرة.

ورغم تأكيد فورد أن هذه الاستدعاءات تندرج ضمن إجراءات وقائية لحماية العملاء، يرى محللون أن تكرار الأعطال في طرازات حديثة يثير تساؤلات حول فعالية أنظمة الجودة داخل خطوط الإنتاج، وقد يؤثر سلبا على ثقة المستهلكين، خاصة في ظل المنافسة القوية من العلامات الآسيوية والأوروبية.

من جهتها، دعت الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة "NHTSA " مالكي السيارات المشمولة إلى التوجه فورا لمراكز الخدمة المعتمدة لفحص الزجاج الأمامي وإعادة تثبيته دون أي تكلفة، مؤكدة أن الإصلاحات ستجرى مجانا بالكامل.

شركة فورد فورد Ford Explorer استدعاء استدعاء سيارات الزجاج الأمامي Ford F 53 Ford F 59

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

محافظ الغربية

بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يضغط على بتروجيت لضم توفيق محمد .. وشكري يعطل انتقاله للأهلي

الغندور

الإعلان خلال ساعات .. خالد الغندور يكشف عن صفقة جديدة لـ بيراميدز

برشلونة

الدوري الإسباني .. برشلونة يتفوق على إلتشي 2-1 في الشوط الأول

بالصور

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

مرسيدس تعلن الرفض وتقول لـ «ترمب»: لا | ما القصة؟

مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد