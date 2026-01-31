بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

أعلن الوكيل المحلي للعلامة اليابانية ميتسوبيشي، على تشكيلة جديدة لسياراته داخل السوق المحلي بمميزات وتنوع مختلف ما بين بين SUV و MPV وسيدان صغيرة وهاتشباك .

واوضحت ميتسوبيشي، أن هناك ضمان على سياراته المختلفة والمتنوعة، لفترة خمس سنوات أو مليون كيلومتر أيهما أقرب، و يسري الضمان حصريًا على موديلات 2025 التي يتم شراؤها اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما يتم تحديد تاريخ الشراء بناءً على تاريخ الفاتورة.

1- أما عن سيارات ميتسوبيشي، فتاتي إكليبس كروس بمحرك تربو سعة 1500 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT يعمل عبر 8 سرعات مبرمجة ودفع أمامي أو كلي للعجلات في أعلى فئة.

وتاتي اسعار السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس

- الفئة الأولى غير متوفرة.

- الفئة الثانية غير متوفرة.

- الفئة الثالثة بسعر مليون و550 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر مليون و610 آلاف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر مليون و690 ألف جنيه.

2- أما السيارة ميتسوبيشي أتراج فتاتي بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، و تقدم ميتسوبيشي أتراج الجديدة بسعر رسمي 670,000 جنيه.

3- وتاتي السيارة ميتسوبيشي ميراج ، بمحرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر، وتتوفر بسعر رسمي موديل 2025 بسعر رسمي 685 ألف جنيه.

4- كما تعتمد ميتسوبيشي إكسباندر على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء بقوة 105 حصان وعزم 141 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات لتنطلق السيارة حتى سرعة قصوى 170 كم/س.

وتاتي اسعار السيارة ميتسوبيشي إكسباندر

- الفئة الأولى بسعر مليون و 300 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر مليون 390 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر مليون 475 ألف جنيه.

5- وفي النهاية تاتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت، بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي للهواء بقوة 103 حصان، 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

وتاتي اسعار السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

- الفئة الأولى بسعر مليون و275 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر مليون 325 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر مليون 450 ألف جنيه.