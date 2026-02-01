قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«يرقصون على الهوا بسبب إمام عاشور».. «أضا»: بعض الإعلاميين يمارسون «الشماتة» في أزمات الأهلي
إمام عاشور تحت ضغط عصبي وصحي.. و«أضا» يؤكد ضرورة الاعتراف بالخطأ | القصة كاملة
الخارجية الروسية تدعو لتقليص قدرات أوكرانيا العسكرية
تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه
قاضية أمريكية ترفض إصدار حكم بإنهاء عملية «مترو سيرج» مؤقتاً
غيابات بالجملة فى صفوف الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية
دون عداوة مع ترامب .. المكسيك تؤكد مواصلتها إرسال المساعدات إلى كوبا
علاء ميهوب يهاجم إمام عاشور: اعتذارك غير مقبول ولا قيمة له
خدم المنافسين .. «الغندور» يكشف كواليس تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز
الصومال ينفذ عملية عسكرية تستهدف قيادات من مليشيات الشباب
بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز | صور
توتر واشنطن وطهران يرفع منسوب القلق الإقليمي .. مضيق هرمز على خط النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور تحت ضغط عصبي وصحي.. و«أضا» يؤكد ضرورة الاعتراف بالخطأ | القصة كاملة

إمام عاشور
إمام عاشور
علا محمد

تحدّث الإعلامي محمد طارق أضا عن أزمة إمام عاشور الأخيرة، مؤكدًا أن القدرات الفنية الكبيرة للاعب لا يمكن إنكارها، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الاعتراف بالخطأ عند وقوعه، خاصة إذا صدر من لاعب بقيمة وخبرة إمام عاشور.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اللاعب أخطأ في حق نفسه وفي حق الفريق والجماهير، معتبرًا أن ما حدث لا يليق بلاعب يملك هذه القيمة الفنية والعمرية، قائلًا إن إمام ليس صغيرًا لا من حيث السن ولا من حيث المكانة، وكان من المفترض أن يتحلى بهدوء أكبر وطريقة تصرف أكثر اتزانًا.

وكشف أضا تفاصيل الساعات الصعبة التي مر بها اللاعب، مشيرًا إلى أن إمام عاشور كان يتناول العشاء خارج منزله، قبل أن يتلقى اتصالًا هاتفيًا يفيده بتعرض ابنته الصغيرة، التي لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، لارتفاع شديد في درجة الحرارة. وعلى الفور، عاد اللاعب إلى منزله في حالة من القلق الشديد، ثم توجه بها إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس.

وأضاف أن الفحوصات الطبية أوضحت إصابة الطفلة بمتحور جديد تسبب في ارتفاع حرارتها، وبعد الاطمئنان عليها، تعرض إمام نفسه لأزمة صحية نتيجة العصبية والضغط النفسي، استدعت خضوعه لفحوصات دقيقة، خاصة في ظل معاناته السابقة من فيروس خطير أبعده لفترة عن حياته الطبيعية وليس فقط عن كرة القدم.

وأشار أضا إلى أنه في حدود الساعة الثانية صباحًا، تم الاطمئنان على حالة اللاعب بعد تناوله بعض الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة، والتي أكدت أن اضطرابات المعدة التي شعر بها كانت عارضًا مؤقتًا بسبب التوتر العصبي، ولا علاقة لها بإصابته السابقة بفيروس الكبد.

وتابع أن إمام عاشور أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، موضحًا أن المكالمة كانت مسجلة تلقائيًا بحكم إعدادات الهاتف، دون نية مسبقة، وخلال الاتصال شرح اللاعب ما مر به من ظروف صعبة، مؤكدًا شعوره بالإجهاد الشديد وعدم قدرته على التحرك، إلا أن رد الجهاز الطبي كان بضرورة حضوره إلى المطار للخضوع للكشف الطبي وتحديد موقفه.

وأوضح أضا أن اللاعب، تحت ضغط الحالة الصحية والنفسية، أغلق الهاتف بعصبية اعتراضًا على طريقة التعامل، ثم أغلق هاتفه وهاتف زوجته، قبل أن يسيطر عليه النعاس متأثرًا بالأدوية المهدئة التي حصل عليها بالمستشفى، ومع استيقاظه في السادسة مساءً، أدرك إمام عاشور حجم الخطأ الذي بدر منه.

واختتم محمد طارق أضا حديثه بالتأكيد على أن الاعتراف بالخطأ أمر ضروري، وأن الموهبة وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها وعي وهدوء في اتخاذ القرارات، خاصة من لاعب يُنتظر منه أن يكون قدوة داخل وخارج الملعب.

الإعلامي محمد طارق أضا أزمة إمام عاشور إمام عاشور صدى البلد الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

الطقس

حالة الطقس| تحذير من ظاهرة جوية يومي الأثنين والثلاثاء

محافظ مطروح خلال اعتماد النتيجة

اعرف نتيجتك .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

كامويش

والعة.. تعليق ناري من عمرو الدردير علي صفقة كامويش مع الأهلي

ترشيحاتنا

إيران

خبير : إيران سترد وجوديًا على أي تهديد .. وقد تتوعد المجتمع الإسرائيلي بالكامل

ذهب

خبير اقتصادي: الفضة دخلت موجة مضاربات مدعومة بمديونيات

علم مصر

رئيس خارجية الشيوخ : مصر طرف لا يمكن الاستغناء عنه في معادلة الاستقرار الإقليمي

بالصور

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد